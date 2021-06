La bataille de Gavin Grimm pour les droits des transsexuels revient devant la Cour suprême

Gavin Grimm, dans une déclaration au tribunal en 2019 Au moment où j’ai commencé la onzième année, le stress était insupportable. J’étais dans un environnement tous les jours, cinq jours par semaine, où Je me sentais en danger, anxieux et irrespectueux . J’ai dit à ma mère que j’avais des pensées suicidaires.

L’affaire de Grimm a d’abord été rejetée par un tribunal de district, mais il a gagné devant la Cour d’appel des États-Unis pour le 4e circuit, basée à Richmond. Le tribunal a fondé sa décision en partie sur les directives du ministère de l’Éducation du président Barack Obama, qui a informé les écoles que le titre IX interdisait la discrimination sur la base de l’identité de genre.

Le district scolaire a fait appel de la décision devant la Cour suprême, qui a accepté de répondre à la question de savoir si les directives de l’administration étaient judicieuses.

Mais ensuite, l’administration du président Donald Trump a annulé les directives en 2017, mettant fin à l’appel. La Cour suprême a annulé la décision de la juridiction inférieure. Dans une autre affaire en 2019, les juges ont refusé d’entendre une contestation de la politique d’un district scolaire de Pennsylvanie qui autorisait les étudiants transgenres à utiliser des salles de bain reflétant leur identité de genre.

Quatre ans après que la Haute Cour a abandonné l’affaire, le président Joe Biden a signé une ordonnance le premier jour de son mandat indiquant que l’administration rétablirait l’ancienne politique. Le district scolaire était de retour à la Cour suprême moins d’un mois plus tard.

Mercredi, le ministère de l’Éducation est allé plus loin en publiant des directives affirmant que les étudiants transgenres et homosexuels sont protégés par le titre IX.

EN HAUT : Un panneau au lycée du comté de Gloucester le 25 août 2015. EN BAS : Katie Couric, à droite, parle à l’adolescent transgenre de Virginie Gavin Grimm pendant le documentaire de National Geographic Channel, « Gender Revolution ».

STEVE HELBER, AP; ERIC KRUSZEWSKI, GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Un avocat du conseil scolaire du comté de Gloucester n’a pas répondu à une demande de commentaire, mais le district a déclaré au tribunal cette année que l’affaire Bostock n’est pas pertinente car sa politique concerne le sexe biologique et non l’identité de genre. Le titre IX autorise les écoles à créer des salles de bains, des vestiaires et d’autres installations séparées pour les filles et les garçons.

« En vertu de la politique du conseil, le ‘sexe’ reste binaire et fondé sur la biologie, sans discrimination fondée sur le non-respect des normes fondées sur le sexe », a déclaré l’école.

Les défenseurs des LGBTQ ont remporté des batailles juridiques majeures ces dernières années, y compris Bostock ainsi que l’affaire de la Cour suprême de 2015 qui a légalisé le mariage homosexuel, Obergefell v. Hodges. Et les cours d’appel de Chicago, Atlanta, ainsi que le tribunal de Richmond, Virginie, dans l’affaire Grimm, ont tous jugé que les écoles violent la loi fédérale lorsqu’elles interdisent aux garçons transgenres d’utiliser les mêmes toilettes que les garçons cisgenres.

Mais il y a toujours un malaise palpable parmi les avocats des droits des homosexuels pour deux raisons : il y a eu une augmentation significative des lois des États visant les personnes transgenres et la Cour suprême est plus conservatrice qu’elle ne l’était lorsqu’elle a décidé Obergefell et Bostock. Les conservateurs bénéficient désormais d’un avantage de 6-3 sur le terrain pour la première fois depuis des décennies.

Près de deux douzaines de lois limitant les droits des LGBTQ ont été approuvées dans au moins neuf États cette année, dépassant le nombre de 2015 – qui comptait auparavant le plus de lois de ce type, selon la Human Rights Campaign, un groupe de défense des LGBTQ. Plusieurs semblent conçus pour déclencher des poursuites qui pourraient éventuellement aboutir à la Cour suprême.

Le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, un républicain, a signé en mars une loi obligeant les étudiants transgenres à participer à des sports scolaires en fonction de leur sexe assigné à la naissance. L’Arkansas est devenu le premier État à interdire les traitements d’affirmation de genre pour les mineurs transgenres. Le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, un républicain, a signé une loi interdisant aux personnes qui n’ont pas subi de chirurgie d’affirmation de genre de changer le sexe attribué sur leur acte de naissance.

« Ceux qui se soucient de l’égalité ne peuvent s’empêcher d’être nerveux lorsque ce tribunal examine des affaires LGBTQ, en particulier celles qui impliquent des personnes transgenres », a déclaré Kristen Prata Browde, coprésidente de la National Trans Bar Association.

