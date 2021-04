La bataille de deux ans de Rashford contre la douleur à Man United

Marcus Rashford endure une bataille à long terme contre les blessures à Manchester United. Insider Notebook d’ESPN a le dernier.

Rashford joue à travers la douleur pendant deux ans

Marcus Rashford de Manchester United n’a pas joué un match sans douleur depuis deux ans, ont déclaré des sources à ESPN. L’attaquant gère des problèmes d’épaule et de pied mais est déterminé à se rendre disponible pour l’Angleterre aux Championnats d’Europe cet été.

Rashford a fait 264 apparitions pour United depuis ses débuts à l’adolescence en 2016, mais malgré un certain nombre de blessures au cours des deux dernières années, le joueur de 23 ans n’a eu qu’une seule période prolongée en marge, quand il en a raté 14. matchs avec un problème de dos la saison dernière.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il pourrait choisir de se faire opérer à l’épaule après avoir joué pour l’Angleterre aux Euros, mais a déclaré au manager Gareth Southgate qu’il serait disponible pour le tournoi, qui débutera en juin.

On s’attend à ce qu’une blessure au pied qui l’a exclu de la défaite 3-1 en FA Cup contre Leicester avant la trêve internationale et l’ait forcé à se retirer de l’équipe d’Angleterre pour les éliminatoires de la Coupe du monde contre Saint-Marin, l’Albanie et la Pologne devra être soigneusement géré d’ici la fin de la campagne. Il a commencé sept des neuf derniers matchs de United, mais n’a pas été en mesure de terminer 90 minutes depuis la victoire 1-0 contre West Ham le 14 mars il y a plus d’un mois.

« Marcus, oui, nous l’avons géré et nous avons dû le gérer pendant un certain temps en fait », a déclaré le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.

« Bien sûr l’année dernière avec son dos, puis il a eu ses épaules, dont il s’est très bien remis, et j’ai l’impression qu’il a également traversé le pire de ce pied et il a presque joué un match complet contre Leeds. »

Malgré la douleur, Rashford a réussi à faire 93 apparitions depuis le début de la saison 2019-20 et à marquer 42 buts. Il a passé 20 buts toutes compétitions confondues pour la première fois la saison dernière, terminant la campagne avec 22 buts en 44 matchs. Il a disputé 51 matches jusqu’à présent cette saison, marquant 20 buts. Le total de la saison de Rashford de 3780 minutes est quatrième sur la liste de United derrière Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka et Bruno Fernandes. – Rob Dawson

Marcus Rashford de Manchester United joue avec un problème de blessure à long terme. Michael Regan / Getty Images

Sarri termine son travail à Rome

Les Roms sont sur le point de nommer Maurizio Sarri comme prochain manager, des sources affirmant à ESPN qu’un accord est « conclu à 80% ».

Alors que l’entraîneur Paulo Fonseca pourrait encore remporter un trophée cette saison, bien que la défaite 6-2 de la Roma contre Manchester United en demi-finale aller de la Ligue Europa signifie que c’est maintenant hautement improbable, il est presque certain de partir après une campagne difficile. Les Roms sont à 11 points des places de la Ligue des champions, n’ont réussi à enregistrer de victoire contre aucune des huit meilleures équipes et ont obtenu deux résultats attribués comme des victoires 3-0 à leur adversaire en raison d’erreurs administratives.

Des sources ont déclaré à ESPN que Fonseca s’était affronté avec plusieurs des joueurs seniors de la Roma – y compris Edin Dzeko, qui a été exclu de l’équipe de la journée pendant des périodes plus tôt dans la saison – et qu’un accord pour Sarri est presque complet, avec un accord verbal sur un contrat de deux ans en place.

Le groupe Friedkin, qui a acheté la Roma en août 2020 avec l’Américain Dan Friedkin, président du club, avait considéré l’ancien entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri comme candidat. Mais des sources ont déclaré à ESPN qu’ils avaient abandonné cette décision et se concentraient sur la finalisation de l’arrivée de Sarri.

Bien qu’il ait été limogé par la Juventus l’été dernier, le stock de Sarri reste élevé en Italie en raison de ses impressionnants passages à la tête d’Empoli et à Naples. Sarri a rapproché Napoli du titre de Serie A lors de la saison 2017-18, et son équipe était admirée pour son style de jeu passionnant. Sarri a ensuite déménagé à Chelsea pour la saison 2018-19, remportant la Ligue Europa lors de son dernier match avant de quitter le club.

Le poste de manager de la Roma fait partie des postes les plus sous pression en Italie, les supporters exigeant le succès alors qu’ils n’ont remporté le titre de Serie A que trois fois dans leur histoire – le plus récent en 2001. Leur dernier grand trophée remonte à 2008.

Fonseca est arrivé à la Roma en 2019 après une impressionnante période de trois ans au Shakhtar Donetsk où il a remporté le titre de champion chaque saison où il y était. Son temps dans la capitale italienne a cependant été largement décevant, avec une cinquième place lors de sa première campagne. – Andrew Cesare Richardson

Ibra pourrait être exclu de la campagne COVID à Milan

Zlatan Ibrahimovic pourrait être abandonné en tant que visage d’une campagne contre les coronavirus à Milan après avoir été accusé d’avoir bafoué les règles de verrouillage du COVID-19. L’attaquant a récemment été photographié dans un restaurant lorsque tous les lieux d’accueil de la « zone rouge » de la ville ont été fermés.

L’AC Milan a insisté sur le fait qu’Ibrahimovic n’avait commis aucune erreur et continuait de se conformer à la réglementation COVID-19.

Un porte-parole a déclaré à ESPN: « Il était en réunion de travail privée avec un nombre limité de personnes. Il n’a pas déjeuné et était là un peu plus d’une heure pour discuter des affaires. Il a suivi le protocole qui l’a constamment surveillé et a déjà passé son test COVID, comme tous les autres joueurs de Serie A. «

Ibrahmovic, qui ne portait pas de masque sur la photo, est au centre d’une campagne de publicité locale qui exhorte les gens à se couvrir le visage.

La vice-présidente et évaluatrice du bien-être de la Lombardie, Letizia Moratti, a déclaré qu’elle discuterait de la question avec Stefano Bolognini, le chef de la campagne.

« Il sera de ma responsabilité de parler avec le conseiller en communication qui est responsable de la campagne et de discuter de l’épisode que vous avez correctement rapporté », a-t-elle déclaré à la politicienne Michele Usuelli, interrogée sur l’incident. – Andrew Cesare Richardson

Atleti’s Saul parle: United, la cible du Barca à la croisée des chemins

L’Atletico Madrid s’est entretenu avec Saul Niguez et ses représentants sur l’avenir du milieu de terrain au club, ont déclaré plusieurs sources à ESPN.

Saul, 26 ans, a perdu son statut de choix automatique de premier choix pour l’entraîneur Diego Simeone cette saison, les alternatives au milieu de terrain Marcos Llorente et Thomas Lemar jouant des rôles plus importants dans l’équipe.

Des sources proches du joueur ont déclaré à ESPN qu’ils « discutaient toujours » des plans pour cet été, après des informations en Espagne selon lesquelles l’Atletico envisagerait une vente. Le contrat de Saul court jusqu’en 2026 après avoir signé une prolongation à long terme en 2017, date à laquelle il semblait prêt à devenir l’un des acteurs les plus importants de l’Atletico.

Des sources ont déclaré à ESPN que certains au sein du club sont frustrés par ce qu’ils considèrent comme le manque de développement du joueur, il y a eu une certaine frustration au sein du club face à son développement. L’Atletico avait précédemment refusé les approches pour Saul de Manchester United et de Barcelone. Mais il y a maintenant des doutes quant à savoir si des clubs de cette stature conserveraient un intérêt, compte tenu de ses performances cette saison, et des points d’interrogation quant à savoir si l’Atletico peut s’attendre à recevoir une offre suffisamment attrayante. – Alex Kirkland et Rodri Faez

Saul Niguez fait face à un avenir incertain à l’Atletico Madrid. Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via Getty Images

Avertissement de tête de porc coupée pour Bari en quête de promotion

Il y a eu une scène surréaliste devant les portes du stade San Nicola de Bari cette semaine, lorsqu’une tête de cochon coupée est apparue au-dessus d’une bannière menaçante.

Bari, poussant pour la promotion du troisième rang de l’Italie, est tombé à une défaite 3-0 contre Turris en difficulté dimanche, ce qui en a fait trois matches consécutifs sans victoire.

Mardi matin, le sombre affichage a été découvert et la bannière disait: « Se non ci credete, questa fine farete« (Si vous ne croyez pas, ce sera votre fin.) Au-dessus de la bannière, la tête du cochon coupé était attachée aux portes avec un crochet de boucher. La police judiciaire a été appelée pour tenter de trouver les responsables.

C’était la dernière menace dirigée contre le club. Alors qu’ils revenaient de leur défaite à Turris, le bus de l’équipe – qui était escorté par la police – a été attaqué par des fusées éclairantes sur l’autoroute. Bien que personne n’ait été blessé, l’incident a mis en danger la police et les autres conducteurs. A la sortie, le bus a pris pour descendre de l’autoroute, une autre banderole disait: « Uniti e piu forti di chi ci vuole morti.« – Unis et plus forts que ceux qui veulent notre mort.

Bari est un club historique du football italien. Leur stade San Nicola, d’une capacité d’un peu moins de 60 000 places, a été construit pour la Coupe du monde de 1990 en Italie. En 1991, ils ont battu le record de transfert britannique pour signer David Platt d’Aston Villa tandis qu’Antonio Cassano a gravi les échelons du club, faisant ses débuts en 1999, et rejoignant la Roma en 2001 pour 30 millions d’euros à l’âge de 19 ans – alors un monde – les frais d’enregistrement pour un adolescent.

Cependant, ils ont connu des moments difficiles ces dernières années et ont déclaré faillite en 2018. Plus tard cette année-là, le propriétaire de Napoli, Aurelio De Laurentiis, a acheté les droits après la création d’un club phoenix et l’a renommé SSC Bari. Son fils, Luigi, est le président.

Ils ont redémarré dans le quatrième niveau italien, la Serie D, et ont été promus en Serie C dès la première tentative. – Andrew Cesare Richardson

Djed Spence est un homme recherché. Tim Goode / PA Images via Getty Images

Spence en demande alors que les meilleurs clubs intriguent

Les loups mènent la course pour signer le prometteur défenseur de Middlesbrough Djed Spence, ont déclaré des sources à ESPN.

Le joueur de 20 ans a encore deux ans sur son contrat au Riverside Stadium mais suscite l’intérêt de plusieurs clubs, Middlesbrough devant écouter les offres de plus de 5 millions de livres sterling plus les modules complémentaires.

Des sources ont déclaré que les Wolves avaient intensifié leur intérêt et étaient prêts à offrir un football régulier en équipe première en Premier League avec l’avenir incertain de l’arrière droit Nelson Semedo.

Les Rangers et Everton de Steven Gerrard sont également friands de Spence, bien que les Toffees gardent l’espoir de conclure un accord beaucoup plus coûteux pour attirer Max Aarons de Norwich.

Tottenham surveillait auparavant Spence avec Jose Mourinho connu pour être un admirateur de l’ancien jeune de l’académie Fulham, mais les Spurs ne sont pas encore entrés dans la course et Mourinho a depuis quitté le club.

Des développements sont attendus dans les semaines à venir avec Middlesbrough destiné à terminer sa campagne de championnat à mi-table, à l’écart de la zone de relégation, mais sans aucune chance de faire les barrages. – James Olley