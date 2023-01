La bataille d’Adani avec Hindenburg laisse les investisseurs mesurer son exposition

Au fur et à mesure que l’empire d’Adani s’est développé, son groupe a établi de nouvelles relations avec des banques étrangères. Dans le même temps, il a réduit la part des banques indiennes dans ses chiffres d’emprunt – de 86% au cours de l’exercice 2016 à 33% en 2022, selon les analystes.

Alors que la dépendance d’Adani à l’égard des banques indiennes a diminué au fil du temps, le capital utilisé pour lancer de nouveaux projets d’infrastructure financés par des banques étrangères a considérablement augmenté – de zéro à 18 % de sa dette totale au cours des six dernières années, selon l’équipe indienne de Jefferies.

Les banques indiennes exposées au groupe Adani comprennent la State Bank of India, Life Insurance Corp., Union Bank of India, ICICI et Axis ainsi que d’autres.

“La majeure partie du financement supplémentaire du groupe pour les nouvelles entreprises et les acquisitions provient de sources étrangères”, selon Adarsh ​​Parasrampuria, analyste au groupe d’investissement CLSA.

Cela inclut l’une des transactions les plus récentes d’Adani pour acquérir l’activité ciment du suisse Holcim pour 10,6 milliards de dollars mi-2022. L’accord a été souscrit par Barclays, Deutsche Bank, Standard Chartered et Mizuho, ​​ainsi que par d’autres banques internationales.

Le capital-investissement a également joué un rôle de premier plan. En 2021, Warburg Pincus a payé plus de 100 millions de dollars pour acheter une petite participation dans Adani Ports and Special Economic Zones Ltd. Un porte-parole de Warburg Pincus n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

L’année dernière, Le fonds de crédit d’Apollo a accordé un prêt de 750 millions de dollars à l’aéroport international de Mumbai, un partenariat public-privé entre Adani Airport Holdings Ltd. (détenu à 74 %) et Airports Authority of India (détenu à 26 %). Un porte-parole d’Apollo n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC.

En dehors des banques, investisseur existant International Holding Co. d’Abu Dhabi a annoncé lundi son intention d’investir 381 millions de dollars dans le conglomérat d’Adanimais n’a pas révélé à quelle évaluation.

Dans un communiqué de la société, le PDG d’IHC, Syed Basar Shueb, qui est également un investisseur dans SpaceX, a déclaré : « Notre intérêt pour le groupe Adani est motivé par notre confiance et notre confiance dans les fondamentaux d’Adani Enterprises Ltd ; nous voyons un fort potentiel de croissance de une perspective à long terme et une valeur ajoutée pour nos actionnaires.”

L’investissement d’Abu Dhabi ainsi que l’offre publique sursouscrite de 2,5 dollars ont stoppé mardi la baisse des actions du groupe Adani.

Sur les sept sociétés exploitées par le groupe Adani : Adani Green Energy, Adani Power et Adani Ports sont les plus endettés, selon les analystes.

“Si la chute du cours de l’action ne s’arrête pas, Adani devra peut-être envisager des options de financement, y compris des conversations avec des investisseurs du Moyen-Orient désireux de se diversifier”, a déclaré un banquier à Mumbai, en Inde, qui a également préféré rester anonyme en raison de la sensibilité du sujet, à CNBC.