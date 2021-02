La bataille courageuse de la légende de la télévision Nicky Campbell contre la dépression qui l’a laissé sangloter dans la rue

Les banlieusards ne semblaient pas remarquer que l’homme élégamment habillé s’était effondré et sanglotait sur une parcelle d’herbe à l’extérieur de la gare d’Euston à Londres.

Avec sa tête en coupe dans ses mains et le contenu de sa mallette renversé sur le sol, ils se contentèrent de le contourner.

Quelques heures auparavant, l’homme – Nicky Campbell – avait animé son émission de petit-déjeuner sur BBC Radio 5 Live avec Rachel Burden à des millions de personnes.

Mais ceux à la maison n’étaient pas au courant de la tourmente de ce jour-là en 2013.

«À 6 h 30, j’ai dit bonjour – le plus gros mensonge que j’aie jamais dit – à nos auditeurs», dit-il.









En pleurant, il chercha son portable, sachant que seule la voix de sa femme Tina pouvait le calmer.

«Montez dans un taxi et rentrez à la maison maintenant», lui dit-elle. «Nous allons régler ce problème.»

Tina, avec qui Nicky a quatre filles, a tenu parole.

Elle a organisé un rendez-vous chez le médecin pour le lendemain qui l’a référé à un psychiatre.

Un diagnostic de dépression clinique et bipolaire a suivi. «Elle est mon sauveur, elle l’avait vu venir et s’était rendu compte qu’il avait atteint un point critique», dit Nicky, 59 ans.

Tina avait vu les signes au fil des ans, à commencer par son obsession pour les ordures.









«Elle m’a supporté pourchasser les gens sur le commun et les photographier pour avoir laissé tomber des déchets», dit-il. «J’avais l’habitude de sortir avec un téléphone pour photographier les gens, comme si j’allais à la chasse.»

Tina l’a trouvé une fois en train de se pencher sur les recettes qu’il avait extraites des ordures dans le but de retrouver les coupables.

«Je pensais juste que c’était une sorte de profanation et d’égoïsme, les gens rendant le monde pire pour les autres», dit-il.

Puis il y a eu sa fixation sur la maltraitance des animaux, passant des heures et des heures à lire en ligne sur les souffrances endurées par les éléphants et les orangs-outans arrachés à leurs familles.

«Le miroir joue un grand rôle dans mon histoire avec votre couverture des problèmes des animaux», dit-il. «Je suis resté assis devant Internet pendant des heures et des heures et des heures, mon cœur s’est brisé, j’ai coulé et j’ai coulé et j’ai coulé.

«Tina me voyait devant mon ordinateur en pleurs et me poussait toujours à descendre.»









Souvent, Nicky téléphonait au bureau des nouvelles de Radio 5 Live pour les implorer de faire de ces problèmes leur histoire principale pour être patiemment discutée. Il enverrait un «blizzard» d’e-mails aux contrôleurs de télévision et aux rédacteurs en chef les exhortant à couvrir le sort des éléphants.

Il se souvient très bien le jour de sa panne de lecture d’un rapport sur un troupeau d’éléphants tué par un train au Kerala, en Inde. Les images graphiques l’ont envoyé dans un tourbillon.

«Je connais beaucoup de gens qui partagent mes passions, qui travaillent professionnellement pour des organismes de bienfaisance pour la faune, par exemple, mais ils ont un retrait. Ils peuvent prendre du recul et penser: «C’est horrible, c’est terrible, et je vais faire quelque chose». Je l’ai vu et je me suis dit: «C’est affreux, c’est terrible», et je l’ai complètement intériorisé pour que je ne puisse rien y faire. Je l’ai juste allumé et j’ai implosé.

Nicky me parle alors qu’il se prépare à publier ses mémoires sur son diagnostic et sur la façon dont l’amour de sa famille et du chien Maxwell l’ont tiré du gouffre.

Avec sa réputation d’être l’un des radiodiffuseurs les plus appréciés de Grande-Bretagne, cela aurait facilement pu être encore un autre mémoire de célébrité sucré et sucré sans perspicacité.

Mais au fur et à mesure que nous échangions des courriels, il est devenu clair que cela n’allait jamais être le cas pour l’hôte de l’émission de réunion d’ITV Long Lost Family. «Tant de gens ont eu le courage de raconter leurs histoires sur Long Lost Family. C’est à mon tour », dit-il.









Fidèle à sa parole, en lisant le livre – tout comme vous lui parlez – vous êtes frappé par son honnêteté brute à s’attaquer de front à de grands problèmes, qui, espère-t-il, aideront les autres.

Cependant, je me demande si ses collègues de la BBC comme Rachel connaissaient toute l’étendue de ses problèmes.

«Pas complètement, mais ce n’était peut-être pas une surprise totale … elle savait que j’étais un peu en haut et en bas», dit-il. «Je veux dire que je suis assis à côté d’elle depuis 10 ans maintenant, et vous avez une idée de l’autre personne.

«Parfois, j’entrais et je disais: ‘Vous allez devoir faire ça aujourd’hui. Je ne peux pas le faire. Vous allez devoir faire le gros du travail. Je ne suis tout simplement pas dessus. Elle ne se serait pas dit: «Oh mon Dieu, il est en panne, il est bipolaire». Elle pensait: «Il se débat avec des choses en ce moment». »

Le cœur du mémoire est sa quête pour retrouver sa mère biologique qui avait voyagé de l’Irlande à l’Écosse pour lui donner naissance.

Bien qu’elle ait envoyé des cartes de Noël pour les cinq premières années de sa vie, après cela, ils n’ont eu aucun contact direct.

Il a été élevé et adopté par Sheila et Frank Campbell en avril 1961, alors qu’il n’avait que quelques jours.









L’ancienne travailleuse sociale Sheila, décédée l’année dernière, a travaillé comme opératrice radar avec la Women’s Auxiliary Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale.

Bien que son enfance à Édimbourg ait été pleine d’amour, Nicky a lutté contre l’idée d’être un imposteur et d’avoir été abandonné par sa mère biologique, l’infirmière Stella Lackey. Dans la vingtaine, il a décidé de la retrouver. Elle a eu deux enfants, dont lui, dans les 18 mois de deux hommes.

Leur première rencontre dans le bar d’un hôtel de Dublin en 1990 était un monde loin des scènes de retrouvailles raffinées de Long Lost Family. Nicky, stimulée par Guinness, ne ressentit rien alors qu’elle traînait avec deux heures de retard, semblant fragile.

«Dans Long Lost Family, nous bénéficions des meilleurs conseils, de la meilleure aide psychologique», dit-il. «Nous avons ce processus très, très délicat pour nous assurer que quelqu’un est psychologiquement robuste, et c’est bon pour lui. Je n’avais rien de tout ça. J’ai eu un détective privé, je l’ai appelé et cinq jours plus tard, c’était tout.

«C’était ridicule, et personne ne devrait le faire comme ça.

La déception a été aggravée par le fait que Nicky a eu du mal non seulement à faire la lumière sur la vie de Stella, mais aussi sur les raisons de son adoption.

«Il n’y avait aucun lien ou lien maternel entre nous», dit-il. Bien qu’il ait une fois désespéré d’être réconcilié, il s’est rapidement éloigné d’elle.









Les appels téléphoniques sont restés sans réponse ou laissés à l’épouse Tina pour naviguer. Les lettres de Stella ont été laissées non ouvertes et cachées dans un tiroir «aussi précieux que les livrets de pizza».

Rencontrer sa demi-sœur, le premier enfant que Stella avait abandonné pour adoption, était un rayon de soleil, mais en 2008 – 17 ans après la première rencontre – Stella est décédée.

Là, l’histoire aurait pu se terminer. Ce n’est que des années plus tard – et le diagnostic bipolaire de Nicky – que les pièces du puzzle se sont mises en place.

«Quand le psychiatre a dit: ‘Vous êtes bipolaire, y a-t-il quelqu’un dans votre famille bipolaire?’, Tout a cliqué. C’est ce que recherche un enfant adopté toute sa vie, un lien avec quelqu’un qu’il n’a pas. La reconnaissance du désir d’un lien génétique, et je l’ai trouvé.

Bien qu’on ait parlé de sa dépression, le propre diagnostic de Nicky l’a vu se concentrer sur le comportement de Stella.









«Elle avait ces épisodes maniaques et parlait parfois des profondeurs du désespoir.

Puis il y avait ses lettres non ouvertes cachées pour

années. S’asseyant un vendredi soir avec un bourbon pendant que sa famille était au lit, il a commencé à les lire.

«Ma main tremblait. Ensuite, une autre gorgée et j’y suis entré, et les choses ont commencé à prendre un peu de sens. C’est tout ce que nous voulons dans la vie.

Parmi les rames d’écriture d’araignée et les courants de conscience, il a trouvé ce qu’il cherchait.

«Toutes les personnes qui comptent vous connaissent», a-t-elle écrit.

«Ces huit mots ont fait une grande différence pour moi – une acceptation, même tardive, que pour elle et pour les autres dans sa vie, j’ai existé», dit-il.

* Un de la famille – Pourquoi un chien appelé Maxwell a changé ma vie par Nicky Campbell est maintenant publié par Hodder & Stoughton.