La bataille contre l’obésité à succès des grandes sociétés pharmaceutiques devrait rapporter 100 milliards de dollars

Dans leurs plus récents rapports sur les résultats, Novo Nordisk et Elie Lilly ont prouvé pourquoi ils sont les poids lourds incontestés dans la lutte pour le contrôle du marché en croissance rapide des médicaments amaigrissants. Au-delà des chiffres de ventes stupéfiants d’Ozempic de Novo et de Wegovy et de Mounjaro de Lilly, la nouvelle d’une étude démontrant que Wegovy peut réduire le risque de maladie cardiaque et l’approbation anticipée de médicaments sur ordonnance encore plus puissants pour traiter l’obésité ne feront que renforcer la position de ces vénérables géants pharmaceutiques, qui sont en activité depuis respectivement 100 et 147 ans.

Pour autant, leurs concurrents ne cèdent pas le marché aux leaders actuels. Pfizer , Amgen et d’autres sociétés pharmaceutiques se précipitent pour développer des médicaments amaigrissants, même s’ils ne seront peut-être pas disponibles avant un an ou plus.

« Nous pensons que ce sont Novo et Lilly, et que tout le monde se démène pour suivre le rythme », a déclaré Emily Field, responsable de la recherche sur les actions pharmaceutiques européennes chez Barclays, qui prévoit un marché mondial de 100 milliards de dollars pour cette classe de médicaments d’ici 2030. et Mounjaro sont sur le marché, « aucune des deux sociétés ne peut fabriquer le médicament assez rapidement », a-t-elle déclaré. « Pour les deux, la demande a dépassé même leurs hypothèses les plus optimistes quant à ce qu’ils sont en mesure de fournir. »

« C’est ma priorité absolue… accroître notre capacité à fabriquer non seulement du Mounjaro mais d’autres médicaments similaires dans notre pipeline pour relever le défi ici », a déclaré le PDG de Lilly, David Ricks, à Jim Cramer de CNBC en août.

Ozempic et Wegovy sont tous deux des agonistes du GLP-1, des substances initialement formulées par Novo pour traiter le diabète de type 2. En plus de contrôler la glycémie, les GLP-1 affectent les signaux de faim envoyés au cerveau, incitant le corps à se sentir rassasié et ralentissant la vitesse à laquelle l’estomac se vide. La croissance des ventes a été si forte que Novo Nordisk a contribué à la majorité de la croissance économique récente pour sa nation d’origine, le Danemark.

La Food and Drug Administration a approuvé Ozempic en 2017 pour le diabète et Wegovy en 2021 pour traiter l’obésité. Au fil du temps, les deux réduisent le poids corporel d’environ 15 %. Mounjaro, introduit en 2022 pour traiter le diabète, contient du GLP-1 et du GIP, un coupe-faim similaire qui peut entraîner une perte de poids. Les trois médicaments sont prescrits sous forme de stylos injectables que les patients s’auto-administrent chaque semaine.

Le 8 août, Lilly a annoncé que ses revenus du deuxième trimestre avaient bondi de 85 % par rapport à la même période de l’année dernière, en grande partie grâce à Mounjaro, qui a généré 979,7 millions de dollars de ventes pour le trimestre, contre 16 millions de dollars pour la période de l’année précédente. et 569 millions de dollars au premier trimestre de cette année. En décembre, les analystes de SVB Securities projeté que les ventes de Mounjaro pourraient atteindre 26,4 milliards de dollars d’ici 2030.

Un mois plus tôt, Lilly a publié les données d’un essai de phase trois du médicament, montrant que celui-ci aidait les patients souffrant d’obésité, mais pas de diabète, à perdre jusqu’à 26,6 % de leur poids corporel après 84 semaines de traitement. Mounjaro n’est actuellement approuvé que par la Food and Drug Administration pour traiter le diabète, mais la société a déposé une demande d’approbation par la FDA pour Mounjaro spécifiquement pour traiter l’obésité, ce qui pourrait intervenir plus tard cette année ou au début de 2024.