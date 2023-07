La bataille contre le plus haut responsable des élections du Wisconsin pourrait avoir des effets d’entraînement pour 2024

MADISON, Wis. (AP) – Une lutte pour savoir si la plus haute responsable des élections du Wisconsin conservera son poste a des implications potentielles pour la course présidentielle de 2024 dans un champ de bataille pérenne où les marges à l’échelle de l’État sont généralement très minces.

Meagan Wolfe, l’administratrice non partisane de la Commission électorale du Wisconsin, a été la cible de théoriciens du complot qui prétendent à tort qu’elle faisait partie d’un plan visant à truquer le vote de 2020 pour assurer la victoire du président Joe Biden sur Donald Trump dans l’État.

Les républicains qui contrôlent l’Assemblée législative de l’État ont demandé à Wolfe de démissionner de la façon dont elle a organisé le concours de 2020, même si plusieurs rapports et examens ont révélé que l’élection était juste et les résultats exacts. Les commissaires électoraux démocrates tentent de contourner les législateurs pour maintenir Wolfe au pouvoir indéfiniment après la fin de son mandat samedi.

Les deux parties s’appuient sur des arguments qui soulèvent des questions juridiques sans réponse et pourraient prendre des mois à résoudre devant les tribunaux.

Pendant ce temps, les observateurs électoraux affirment que les enjeux sont élevés pour un concours présidentiel qui sera âprement disputé et où les responsables électoraux et les travailleurs sont toujours confrontés à des pressions, des harcèlements et des menaces incessants lors des élections de 2020.

« Les théoriciens du complot vont sauter sur n’importe quoi », a déclaré Kevin Kennedy, qui a été le plus haut responsable des élections du Wisconsin pendant 34 ans avant de se retirer en 2016 du conseil qui a précédé la commission électorale.

Si la position de Wolfe en tant qu’administrateur reste contestée l’année prochaine, cela pourrait devenir la base de poursuites et de contestations des directives qu’elle donne aux greffiers locaux. Même si Wolfe n’a guère le pouvoir de faire plus que d’exécuter les décisions de la commission bipartite, elle a assumé le poids du blâme pour les actions de la commission en 2020.

Biden a remporté le Wisconsin par près de 21 000 voix, un résultat qui a résisté à deux recomptages partiels, à un audit non partisan, à l’examen d’un cabinet d’avocats conservateur, à de nombreuses poursuites judiciaires étatiques et fédérales et à un examen ordonné par les républicains qui n’a trouvé aucune preuve de fraude généralisée avant que l’enquêteur ne soit licencié.

Cela n’a pas empêché les sceptiques des élections de demander à tort les bulletins de vote des élus et des électeurs militaires dans le but de trouver des vulnérabilités ou de monter des campagnes pour un poste à l’échelle de l’État sur la base de mensonges électoraux.

« Autant qu’il a été discrédité, il y a un groupe important de personnes qui y ont adhéré », a déclaré Kennedy. « Ils ont l’oreille d’assez de sénateurs pour les amener à repenser pourquoi vous ne renommeriez pas l’une des meilleures personnes qui ait jamais travaillé dans les élections. »

Un vote sur l’avenir de Wolfe s’est terminé dans une impasse partisane plus tôt cette semaine lorsque les six commissaires électoraux de l’État, qui sont également répartis entre démocrates et républicains, n’ont pas pu parvenir à une décision à la majorité. Les trois républicains ont voté pour la reconduire, mais les trois commissaires démocrates se sont abstenus pour tenter d’empêcher la reconduction de Wolfe d’aller au Sénat de l’État contrôlé par les républicains pour confirmation.

Les républicains du Sénat ont tenté de forcer un vote, de toute façon, abordant la question mercredi dans un mouvement que les démocrates ont qualifié d’illégal. La loi de l’État stipule que quatre votes sont nécessaires à la commission avant qu’une nomination puisse être présentée à l’Assemblée législative.

Une récente décision de la Cour suprême citée par les commissaires démocrates semble permettre à Wolfe de continuer en tant qu’administratrice même après la fin de son mandat, mais le rejet du Sénat aurait pour effet de la licencier. Les républicains ont utilisé la décision du tribunal pour garder leurs personnes nommées au contrôle des conseils d’État après la fin de leur mandat.

Don Millis, le président républicain de la commission électorale, a mis en garde contre toute tentative de faire de même pour Wolfe.

« C’est plus qu’un mauvais coup d’œil. Cela va créer des problèmes pour nous et pour les responsables électoraux de tout l’État », a-t-il déclaré avant le vote de mardi.

La commission électorale aide à guider les plus de 1 800 greffiers locaux qui dirigent réellement les élections du Wisconsin. Ces bureaux n’ont pas les mêmes mesures de sécurité et les mêmes ressources pour répondre aux menaces et à la méfiance que la commission électorale à l’échelle de l’État, a déclaré Millis. Depuis 2020, les responsables des élections locales ont été submergés par les demandes de dossiers et un nombre sans précédent de plaintes d’électeurs.

« Vous pouvez affirmer que c’est juridiquement correct, mais ce n’est pas le point », a déclaré Millis à propos des efforts des démocrates pour éviter la confirmation du Sénat. « Le fait est que nous allons seulement inciter ces escrocs. »

Le président de l’Assemblée républicaine, Robin Vos, a minimisé la lutte pour savoir qui supervisera les élections en 2024. Le Sénat devrait procéder à un vote sur la confirmation de Wolfe le plus tôt possible, a-t-il déclaré.

« Je ne veux pas attendre le dernier moment quand il apparaît que c’est chaotique mais ce n’est vraiment pas le cas », a déclaré Vos, ajoutant qu’il y avait « beaucoup de personnes qualifiées qui pourraient organiser des élections » autres que Wolfe.

Tout le monde n’est pas d’accord.

« Je ne pense pas qu’ils trouveront quelqu’un d’aussi bien informé et éduqué qu’elle sur la loi électorale du Wisconsin », a déclaré Kathy Bernier, ancienne sénatrice républicaine de l’État et responsable des élections du comté qui a présidé le comité des élections du Sénat lors des élections de 2020 et a été franc contre les allégations de fraude électorale.

« Ils ont besoin de quelqu’un pour faire le boogeyman, et ils font d’elle le boogeyman », a-t-elle déclaré.

Wolfe fait partie des nombreux responsables électoraux étatiques et locaux qui se sont retrouvés ciblés depuis les élections de 2020. Ils ont subi du harcèlement et des menaces de mort, un public contestataire cherchant à accéder aux machines à voter et aux registres électoraux qui, dans certains cas, n’existent pas, et des élus hostiles exigeant des changements dans le déroulement des élections.

« Ils subissent des pressions politiques, en particulier de la part de leurs autorités gouvernementales, de leurs conseils de comté, de leurs conseils électoraux de comté qui les harcèlent souvent avec des allégations alimentées par la désinformation », a déclaré David Becker, un ancien responsable du ministère américain de la Justice qui dirige désormais le Center for Election. Innovation et Recherche.

Le centre aide depuis près de deux ans à coordonner un programme qui fournit un soutien juridique gratuit aux responsables électoraux. Becker a déclaré que l’effort recevait plus de demandes que jamais, ce qui est remarquable étant donné que les élections de 2020 ont eu lieu il y a plus de deux ans et demi et que les prochaines élections n’auront pas lieu avant 16 mois. Cela souligne l’impact durable des fausses déclarations sur la précédente élection présidentielle, a-t-il déclaré.

Certains travailleurs électoraux ont choisi de partir. Au Nevada, 10 des 17 bureaux électoraux de l’État ont connu un important roulement de personnel entre les élections de 2020 et de 2022.

Cela a suscité des inquiétudes quant à un manque d’expérience dans la gestion des élections ainsi que des inquiétudes quant au fait que ceux qui entrent en fonction pourraient être plus partisans que leurs prédécesseurs et disposés à prendre des mesures susceptibles de saper le processus.

C’est une préoccupation croissante dans le Wisconsin avec le sort incertain du directeur des élections. Si le Sénat rejette la reconduction de Wolfe, la commission aurait 45 jours pour nommer une nouvelle personne avant qu’un comité législatif contrôlé par les républicains ne puisse choisir son propre administrateur intérimaire pour superviser les élections.

« Ce sera déjà assez difficile s’il y a des responsables électoraux nouveaux ou inexpérimentés qui dirigent ces élections même s’ils font de leur mieux », a déclaré Becker. « Et cela pourrait causer des problèmes mineurs qui pourraient ensuite être exploités par les négationnistes électoraux pour créer le doute et inciter à la violence. »

