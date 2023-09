La bataille constante de l’Atletico Madrid pour rivaliser avec le Real et Barcelone

Au début de chaque saison, les fans de Liga se posent la même question : s’agira-t-il d’une nouvelle course au titre entre les deux géants, le Real Madrid et Barcelone ? Ou l’Atletico Madrid va-t-il lancer un sérieux défi à un tiers pour la couronne ?

Au cours des 10 dernières années, l’Atletico a toujours dépassé son poids. Sous la direction de l’entraîneur Diego Simeone, ils ont remporté le championnat à deux reprises – en 2014 et 2021 – et ont terminé deuxièmes en 2018 et 2019, séparant ainsi les deux grands. Ils n’ont plus terminé en dehors du top trois depuis 2012.

Il s’agit de la période la plus constante de l’histoire du club, mais l’amélioration des performances a fait naître des attentes. L’Atletico est maintenant attendu concourir pour le titre de la Liga – ou du moins rester à proximité de Madrid et du Barça, en les poussant tout au long de la saison. L’Atletico devrait également atteindre les dernières étapes de la Ligue des champions, comme il l’a fait en 2014 et 2016 lorsqu’il s’est qualifié pour la finale.

La saison dernière, l’Atletico a connu à la fois son meilleur et son pire. En Liga, ils ont réalisé une seconde moitié de campagne exceptionnelle, récoltant 43 points en 18 matchs, soit cinq de plus que le vainqueur du championnat, le Barça. Mais en Ligue des champions, ils se sont effondrés en phase de groupes pour la deuxième fois seulement en une décennie.

Avant le derby de dimanche contre le Real Madrid, ESPN examine les perspectives de l’Atletico cette saison, leurs raisons d’être optimistes et certains signes inquiétants de la campagne jusqu’à présent.

Jetez un œil aux trois derniers résultats de l’Atletico et vous vous gratterez la tête en essayant de tirer des conclusions.

Ils ont gagné 7-0 au Rayo Vallecano le 28 août, leur plus grande victoire en championnat depuis 2016. Une victoire de déclaration, pourrait-on appeler cela. Quatre attaquants différents – Antoine Griezmann, Memphis Depay, Álvaro Morata et Ángel Correa – ont été inscrits sur la feuille de match. Une équipe connue pour son état d’esprit défensif étouffant sous Simeone avait désormais l’air de s’amuser.

Deux semaines plus tard, un Atletico méconnaissable s’inclinait 3-0 face à Valence, équipe pressenti pour la relégation. Simeone a qualifié cela de « peut-être le match le plus faible depuis que je suis au club », une série qui a commencé il y a près de 12 ans, lorsqu’il a pris les commandes en décembre 2011. Le résultat laisse l’Atletico avec sept points en quatre matches, huit points derrière le leader. Réel, mais avec un match en main.

Mardi, l’Atletico était à quelques secondes de remporter une précieuse victoire 1-0 contre la Lazio lors de son premier match du Groupe E de la Ligue des Champions lorsque le gardien Ivan Provedel a égalisé de la tête à la 95e minute pour l’équipe de Serie A. Ce fut un moment spécial pour la Lazio et très amusant pour les neutres, mais un désastre pour une équipe de l’Atletico désespérée d’éviter une répétition de la lutte en phase de groupes de la saison dernière.

Donc une victoire sans effort, une défaite chaotique et un match nul inoubliable pour toutes les mauvaises raisons, le tout coup sur coup. Le véritable Atlético Madrid va-t-il se lever, s’il vous plaît ?

Les fans de l’Atletico se sont habitués à des hauts et des bas extrêmes. Simeone a certainement élevé le niveau au club, mais pour chaque titre remarquable en Liga ou grande soirée européenne, il y a une défaite embarrassante en Copa del Rey face à une équipe de ligue inférieure – Cornella en 2021, Cultural Leonesa en 2020 – ou une ruée désespérée. pour sauver une saison avec une place parmi les quatre premiers.

Il existe également une tension constante entre les instincts d’opprimé de Simeone – exprimés à travers son approche conservatrice et axée sur la sécurité – et la réalité de l’Atletico en tant que troisième force établie du football espagnol, habitué de la Ligue des champions avec un stade de 70 000 places.

Ces dernières années, un schéma familier est apparu. « L’équipe adoptera un style offensif plus attrayant », raconte l’histoire. « Simeone évolue. Il y aura de la place pour le style ainsi que pour la fonctionnalité. » Ces idées se reflètent dans le secteur des transferts, alors que l’Atletico recrute des joueurs qui suggèrent un changement de mentalité : l’élégant milieu de terrain Thomas Lemar est arrivé de Monaco pour 70 millions d’euros en 2018, tandis que l’attaquant précoce João Félix est arrivé pour un record du club de 126 millions d’euros en 2019. .

Puis, à mesure que la saison avance et que la pression commence à monter, car la santé financière de l’Atletico dépend de sa qualification en Ligue des champions – ce que Simeone a réalisé pendant 11 années consécutives – l’équipe revient à l’essentiel et à un football plus défensif.

Une fois le prêt d’Antoine Griezmann à l’Atletico Madrid devenu permanent, le manager Diego Simeone a pu construire son équipe autour du Français. Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

La saison 2022-23 a apporté des complications supplémentaires. Chaque équipe a dû s’habituer à l’idée d’une Coupe du monde de mi-saison au Qatar, mais l’Atletico a semblé particulièrement touché, perdant des points lors de la moitié de ses matches de Liga avant la trêve de novembre.

Un certain nombre de joueurs – comme les Argentins Rodrigo de Paul et Nahuel Molina, par exemple – semblaient plus soucieux d’être en forme et éligibles pour leur équipe nationale. Se blesser et rater l’occasion de rejoindre la quête de Lionel Messi pour la gloire en Coupe du Monde ne méritait pas d’y penser. « Beaucoup d’entre eux étaient distraits », a déclaré à ESPN une source proche du vestiaire.

La Coupe du Monde n’était pas le seul handicap de l’Atletico en début de saison. Un différend avec Barcelone sur les termes d’un accord visant à rendre permanent le prêt de Griezmann a vu la direction du club demander même à Simeone de mettre son joueur vedette sur le banc comme tactique de négociation. L’Atletico était obligé de payer au Barça 40 millions d’euros si Griezmann jouait 45 minutes ou plus dans la moitié des matches pour lesquels il était disponible, une somme qu’ils étaient réticents à payer.

En octobre, un compromis avait été trouvé avec le Barça et Simeone était libre de constituer l’équipe autour de Griezmann, qui a répondu en devenant le meilleur et le plus influent joueur de champ de la Liga, accumulant 15 buts et 16 passes décisives en 2022-23. « Antoine est essentiel », a déclaré à ESPN une source proche du vestiaire. « C’est un exemple pour tout le monde. Il est le premier à défendre et le premier à attaquer. Il est très important pour le groupe et pour [Simeone] ».

Griezmann s’inscrit dans un changement tactique à long terme qui a commencé en 2020, lorsque Simeone a commencé à passer de la formation rigide 4-4-2 qu’il favorisait plus tôt dans son règne à un 3-5-2 plus polyvalent. C’est un système qui permet d’assurer la solidité défensive tout en tirant le meilleur parti des ailiers offensifs comme Kieran Trippier, qui a joué un rôle clé dans la victoire au titre de champion en 2021, mais est parti à Newcastle l’année dernière, et Yannick Carrasco, parti pour l’Arabie Saoudite ce mois-ci. et Molina.

Il y a également eu un effort concerté, à partir de janvier 2023, pour faire évoluer les joueurs qui avaient perdu confiance ou qui ne correspondaient pas au projet Simeone. João Félix, recordman du club, était le premier sur la liste, prêté à Chelsea avant de rejoindre Barcelone cet été. Il a admis cette semaine qu’il « ne s’était pas adapté aux idées du club ou de l’entraîneur ».

« Avec Cholo, soit vous êtes avec lui, soit vous ne l’êtes pas », a déclaré à ESPN une source proche du vestiaire en utilisant le surnom de Simeone « Cholo », qu’il a reçu dans sa jeunesse. « Il n’y a pas de nuances de gris. Quand il y a quelqu’un qui ne veut pas être au même niveau que le reste du groupe, le collectif finit par en vouloir. Tout le monde se donne à 100%, c’est la clé. Pas de mouton noir. »

Ce n’est peut-être pas un hasard si, aux côtés de Felix, les compatriotes lusophones Felipe, Matheus Cunha et Renan Lodi ont également quitté le club cette année.

Avec la Coupe du Monde dans le passé, Griezmann pleinement assimilé et les voix dissidentes exilées, l’Atletico a réalisé une série de 13 matchs sans défaite entre janvier et avril 2023. Cette séquence leur a valu de terminer troisième, à 11 points du champion de Barcelone et un derrière le Real Madrid. leur mauvais départ leur avait laissé trop de choses à faire – mais avec un sentiment de clarté et de confiance avant cette saison.

« L’année dernière, au début, c’était dur pour nous », a déclaré Griezmann aux journalistes lors d’un appel organisé par ESPN et LaLiga le mois dernier. « Après la Coupe du Monde, tout le monde a réfléchi à ce qu’il avait bien ou mal fait. Nous sommes revenus avec l’envie de nous améliorer… Nous avons le groupe, l’entraîneur et les supporters pour faire quelque chose de grand et nous viserons comme le plus haut possible. »

Le marché des transferts de cet été a été important, renforçant l’Atletico avec l’arrivée d’un leader vétéran et équilibré comme César Azpilicueta, et le club parvenant à conserver De Paul et Molina. Mais la perte de Carrasco a été un coup dur, tout comme l’échec de la signature d’un milieu de terrain en profondeur.

« Notre idée est de recruter un milieu de terrain central pour renforcer cette zone du terrain », a déclaré le PDG Miguel Angel Gil en août. Ils ne l’ont pas fait. Et une crise de blessures signifie que l’Atletico se lance désormais dans le derby de dimanche avec un Real Madrid alarmant au milieu de terrain.

jouer 1:05 Memphis Depay marque un superbe but à distance pour l’Atletico Madrid Memphis Depay inscrit un beau but dans le coin supérieur droit pour donner l’avantage à l’Atletico Madrid.

Le capitaine Koke est absent depuis qu’il a été blessé sept minutes seulement après le début de la nouvelle saison. De Paul a été blessé alors qu’il était en mission internationale avec l’Argentine. Lemar a subi une rupture du tendon d’Achille lors du match contre Valence. Pablo Barrios et Axel Witsel sont tous deux repartis mal à l’aise à Rome.

Une victoire à domicile contre le Real Madrid, qui a un bilan de 100% jusqu’à présent, remettrait la saison de l’Atletico sur les rails. Une défaite les laisserait avec un déficit de 11 points, un rappel fâcheux du lent début de la saison dernière. Quoi qu’il en soit, Simeone s’en tiendra à son fameux «parti à parti,» ou mantra » jeu par jeu « .

« Vous savez quelle est notre philosophie », a déclaré le milieu de terrain Saúl Ñíguez lors d’un événement de Liga la semaine dernière. « Chaque fois que nous avons pensé à long terme, nous nous sommes trompés, nous avons commis des erreurs. Nous ne voulons pas que cela se reproduise… Nous verrons à la fin de la saison si nous sommes candidats. , ou favoris, ou quel que soit notre niveau.

Même après une décennie d’affrontement avec le Real Madrid et Barcelone, l’Atletico est réticent à considérer cela comme le statu quo ou à accepter l’idée de règles du jeu équitables.

« Nous ne sommes jamais candidats à quoi que ce soit », a déclaré à ESPN une source proche du vestiaire. « Nous devons être prêts à affronter les erreurs du Barça et de Madrid. Malheureusement, cela n’arrive pas chaque année. »