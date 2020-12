Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, prend la parole sous le regard du président Donald Trump lors de la cérémonie de signature des accords d’Abraham le 15 septembre 2020 à Washington, DC. | Alex Wong / Getty Images

Trump veut envoyer 23 milliards de dollars d’armes avancées à l’autocratie du Moyen-Orient. Certains visent à l’arrêter.

Lundi soir, des membres de la commission sénatoriale des relations étrangères se sont réunis pour un briefing confidentiel avec des responsables de l’administration Trump pour entendre parler d’un projet de vente d’armes de 23 milliards de dollars aux Émirats arabes unis. Juste à la fin, l’un des participants a fustigé ce qui s’était passé à huis clos.

« Juste un nombre époustouflant de problèmes non résolus et de questions auxquelles l’administration n’a pas pu répondre », a tweeté le sénateur démocrate. Chris Murphy. « Difficile d’exagérer le danger de précipiter cela cependant. »

Cette remarque soulignait la lutte politique croissante sur l’accord sur les armes annoncé début novembre, une impasse qui pourrait gravement affecter les relations de l’Amérique avec son allié autoritaire et l’équilibre militaire au Moyen-Orient.

Le président Donald Trump veut vendre jusqu’à 50 avions de combat F-35, près de 20 drones Reaper et environ 14000 bombes et munitions aux Émirats arabes unis – et il veut le faire avant que le président élu Joe Biden n’entre dans le bureau ovale et ne saborde potentiellement le vente.

L’administration a explicitement lié le paquet d’armes massif aux efforts plus larges de Trump pour contrer l’Iran et à la normalisation des relations des Émirats arabes unis avec Israël en août.

« Ceci est en reconnaissance de notre relation de plus en plus approfondie et du besoin des EAU de capacités de défense avancées pour se dissuader et se défendre contre les menaces accrues de l’Iran », a déclaré le secrétaire d’État Mike Pompeo dans un communiqué annonçant son autorisation de vente. «L’accord historique des EAU pour normaliser les relations avec Israël dans le cadre des accords d’Abraham offre une occasion unique de transformer positivement le paysage stratégique de la région.»

Mais certains républicains et démocrates au Congrès, ainsi que certains groupes d’activistes, s’opposent au transfert d’armes proposé, affirmant qu’un pays responsable du meurtre de civils au Yémen et du financement de mercenaires russes en Libye ne mérite pas d’être récompensé par des armes encore meilleures fabriquées aux États-Unis.

«Vendre maintenant un équipement militaire aussi avancé aux EAU reviendrait à approuver ces politiques et à menacer les intérêts américains et la stabilité régionale», a déclaré Seth Binder, un officier de plaidoyer au Projet sur la démocratie au Moyen-Orient, qui dirige un effort par groupes de défense des droits humains pour arrêter la vente.

Ce qui signifie que les 50 prochains jours avant que Biden ne prenne le relais verront une lutte désagréable sur l’une des dernières grandes initiatives de politique étrangère de Trump, une qu’il essaie de faire adopter avant la fin du temps imparti.

«Cela arrive trop vite», a déclaré Michael Hanna, un expert en sécurité au Moyen-Orient à la Century Foundation à New York. « Le processus est important, la substance est importante, et ni l’un ni l’autre n’est bon ici. »

Pourquoi les EAU veulent des armes de fabrication américaine

Les Émirats arabes unis veulent depuis longtemps des avions de combat avancés et des drones haut de gamme, ce qui en ferait un acteur plus grand et plus puissant dans la région – non seulement militairement, mais aussi politiquement.

«Nous ne parlons pas d’aller en guerre ici. Nous parlons d’influencer le changement au Moyen-Orient », a déclaré Dalia Fahmy, spécialiste de la politique étrangère des Émirats arabes unis à l’Université de Long Island. «Les EAU se réaffirment dans la région. Il s’agit de pouvoir tirer parti de ce pouvoir perçu. »

En d’autres termes, les EAU veulent l’avion de combat le plus avancé au monde, le F-35, et des drones de surveillance et d’attaque, car ils pourraient alors jeter leur poids au Moyen-Orient. Cela semble bien en principe – après tout, la plupart des pays cherchent à accroître leur pouvoir et leur influence chaque fois qu’ils le peuvent. Mais une grande question est de savoir comment – et où – exactement les EAU peuvent essayer de faire cela.

La vente n’est « pas utile [for the US] s’il y a plus d’aventurisme en Libye ou dans la Corne de l’Afrique », a déclaré un responsable du département d’État, qui, comme d’autres, s’est exprimé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler à la presse. «C’est peut-être utile dans un cadre multilatéral théorique» contre l’Iran.

Trump et Biden préféreraient certainement voir le pays utiliser les armes contre l’Iran en cas de guerre et non, disons, pour bombarder des hommes, des femmes et des enfants innocents au Yémen, où les EAU mènent une guerre dans le cadre d’un Saoudien. coalition dirigée.

Déterminer les assurances que les États-Unis ont reçues des Émirats arabes unis avant les ventes a occupé une grande partie de l’audience classifiée du Sénat de lundi, selon deux sources du Sénat proches de la discussion.

Le tweet de Murphy a clairement montré que les réponses reçues par les sénateurs n’étaient pas satisfaisantes – et maintenant, lui et d’autres tentent d’empêcher les transferts de se produire.

Il y a une affaire à cinq volets contre l’accord sur les armes aux EAU

Le 18 novembre, trois sénateurs – les démocrates Murphy et le membre du classement des relations extérieures du Sénat, Robert Menendez, ainsi que le républicain Rand Paul – ont présenté quatre résolutions conjointes pour empêcher la conclusion de l’accord sur les armes avec les EAU.

« Le Congrès intervient une fois de plus pour servir de contrôle pour éviter de mettre du profit sur la sécurité nationale américaine et celle de nos alliés, et pour, espérons-le, empêcher une nouvelle course aux armements au Moyen-Orient », a déclaré Menendez dans un communiqué à l’époque.

Ces résolutions doivent être votées et adoptées avant le 11 décembre, sinon elles expireront, ouvrant la voie à la vente de Trump. Mais que l’effort de blocage fonctionne ou non, les résolutions aident à clarifier les cinq principaux arguments contre l’accord.

Le premier, comme mentionné ci-dessus, est que les EAU pourraient utiliser les armes sans discernement, tuant des civils au Yémen ou ailleurs. Sans garanties claires que cela n’arrivera pas, les sénateurs et les militants ne veulent pas que la mesure progresse.

La deuxième préoccupation est qu’Israël pourrait perdre ce qu’on appelle son «avantage militaire qualitatif» (QME) au Moyen-Orient. En termes simples, la politique américaine depuis la guerre israélo-arabe de 1973 a été de s’assurer qu’Israël dispose de forces plus puissantes que ses voisins arabes. Israël et d’autres craignent que donner aux F-35 et aux drones des Émirats arabes unis ne mine cet avantage.

Cependant, cette question «a perdu de son importance» plus récemment, a déclaré Barbara Leaf, l’ambassadrice américaine aux Émirats arabes unis de 2014 à 2018. La raison principale est qu’en octobre, le gouvernement israélien a abandonné son objection aux transferts de F-35 en particulier, peu après que le Pentagone eut promis à Jérusalem que son bord resterait intact.

«Il s’agit maintenant davantage des dimensions de politique étrangère de la vente proposée», m’a dit Leaf.

Ce qui nous amène à la troisième objection: que les EAU disposant de cet armement avancé pourraient modifier l’équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient, faisant du pays du Golfe un acteur régional encore plus fort et plus influent. Si tel était le cas, m’ont dit des experts, les EAU pourraient utiliser leur nouvelle force pour attaquer seuls leurs ennemis, à savoir l’Iran, et soutenir d’autres mandataires dans la région.

Mais certains ne sont pas si inquiets de cette possibilité. «Cela ne changera pas l’équilibre militaire au Moyen-Orient», a déclaré Leaf, maintenant à l’Institut de Washington pour la politique au Proche-Orient à Washington, DC. «Les missiles et les arsenaux non conventionnels de l’Iran sont redoutables et pourraient causer d’immenses dégâts, même si les EAU obtenaient le F-35.»

La quatrième préoccupation est le potentiel d’une course aux armements. Fondamentalement, si les Émirats arabes unis se procurent beaucoup d’armes avancées, d’autres – comme le Qatar et l’Iran, les adversaires des Émirats arabes unis – pourraient en vouloir également. À ce stade, chaque pays peut continuer à acheter de plus en plus d’armes jusqu’à ce que la région devienne de plus en plus militarisée et dangereuse. C’est un résultat que de nombreux experts espèrent éviter, même si une telle possibilité reste loin.

La cinquième inquiétude est que l’administration Trump est en train de conclure en quelques mois un accord qui prendrait normalement des années. «C’est définitivement précipité. C’est une pratique anormale et mauvaise », a déclaré Hanna de la Century Foundation.

Ce qui se passe normalement, c’est qu’un accord est minutieusement élaboré entre les deux parties d’abord, puis examiné de près par le département d’État et le Pentagone, puis des consultations à long terme avec le Congrès commencent. Un point à débattre serait la question d’Israël, par exemple, qui pourrait prendre des années à être résolue.

Dans ce cas, l’administration Trump veut passer d’une annonce en novembre à une vente avant le 20 janvier, jour de l’assermentation de Biden en tant que président. C’est tout simplement inouï, en particulier pour un paquet d’armes de cette taille.

C’est pourquoi un assistant du Sénat m’a dit qu’ils ne voulaient pas voir l’accord passer avant «qu’ils aient marqué les i et croisé les t».

Jusque-là, le contrecoup contre l’accord persistera probablement.