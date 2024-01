La bataille américaine contre les rebelles Houthis ne montre aucun signe d’arrêt

Les rebelles Houthis, insensibles aux frappes américaines, continuent d’attaquer des navires dans la mer Rouge, mettant l’administration Biden dans une impasse alors qu’elle s’efforce d’écraser l’agression du groupe militant yéménite et de reprendre ses opérations commerciales mondiales.

Une première série de frappes la semaine dernière contre les actifs des Houthis au Yémen visait à dégrader les capacités du groupe soutenu par l’Iran à poursuivre les attaques sur la mer Rouge, mais les Houthis sont sortis intacts et déterminés à poursuivre leur agression.

Les États-Unis ont continué de frapper les Houthis cette semaine et le groupe rebelle a répondu par de nouvelles attaques.

Tous les signes pointent vers un conflit prolongé. Mais une bataille de longue haleine entre les Houthis et les États-Unis ne fera qu’aggraver les perturbations mondiales du transport maritime, aggraver la crise humanitaire au Yémen et enflammer le Moyen-Orient alors que Washington cherche à contenir une guerre régionale plus large, estiment les analystes.

Comme d’autres groupes soutenus par l’Iran, les Houthis ont lié leurs opérations à la guerre israélienne à Gaza et se sont engagés à poursuivre les combats aussi longtemps que les soldats israéliens poursuivront leur combat dans l’enclave palestinienne.

« Les Américains veulent que les mers soient sûres pour le soutien et les ressources fournies à l’ennemi israélien tout en affamant le peuple palestinien », a déclaré le leader houthi Abdul-Malik al-Houthi dans un discours partagé jeudi sur les chaînes Telegram pro-iraniennes.

« Nous mettons en garde contre la lassitude face à l’oppression du peuple palestinien. Plus le siège et la famine perdurent, plus la responsabilité de notre nation est grande.

La principale préoccupation du Pentagone est de savoir comment reprendre le commerce mondial via la mer Rouge. Les prix du transport maritime augmentent car les entreprises sont obligées d’éviter le raccourci de la mer Rouge et de contourner l’Afrique.

Mais les attaques du tac au tac pourraient perturber encore plus le transit à travers le corridor, effrayant les navires cherchant à éviter un conflit, a déclaré Caroline Rose du New Lines Institute for Strategy and Policy.

“Leur plan à long terme est, bien sûr, d’essayer de sécuriser cette voie navigable”, a déclaré Rose, directrice du programme Blind Spots du groupe de réflexion. « À court terme, cela encourage en fait les navires à ne pas utiliser cette voie navigable en raison de l’instabilité et de l’insécurité croissantes. »

Et tandis que les entreprises manufacturières subissent pour l’instant principalement la hausse des prix, des mois de combats pourraient créer un sérieux problème d’approvisionnement et une hausse des coûts pour le consommateur moyen, a déclaré Sridhar Tayur, professeur de gestion des opérations à l’Université Carnegie Mellon.

« Les entreprises sont très prudentes lorsqu’il s’agit de répercuter ces augmentations de prix sur les consommateurs. Mais à un moment donné, ils doivent le faire – ils ne peuvent pas l’absorber », a déclaré Tayur. “Nous ne constatons pas d’augmentation des prix pour le moment, mais si cela commence à prendre plus de temps, nous devrions probablement nous y attendre.”

Les États-Unis ont eu recours à des frappes après l’échec d’autres efforts de dissuasion. Les Houthis ont commencé à attaquer les navires fin novembre, incitant le Pentagone à mettre en place une force opérationnelle multinationale pour protéger les navires en mer.

Mais le groupe de travail, qui comprend toujours des navires de guerre patrouillant dans la mer Rouge, n’a pas empêché les attaques des Houthis, et les grandes entreprises évitent toujours la route.

Sous la pression, les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé la semaine dernière des frappes de représailles pour la première fois depuis le début du conflit en novembre. Les forces américaines ont mené jeudi un total de cinq séries de frappes au Yémen, ciblant les capacités de radar, de missiles et de lancement des Houthis.

Mais après chaque frappe, les Houthis ont répondu par une nouvelle attaque, soulignant une tendance inquiétante et soulevant la question de savoir si la dissuasion américaine peut fonctionner. Le président Biden a reconnu jeudi que les efforts de dissuasion américains avaient du mal à mettre un terme aux attaques.

« Est-ce qu’ils arrêtent les Houthis ? Non », a déclaré Biden. « Vont-ils continuer ? Oui.”

Le Pentagone affirme que les États-Unis ne sont pas en guerre contre les Houthis mais qu’ils continueront à défendre la navigation commerciale dans la mer Rouge. Il a déclaré que ces efforts dégradent les opérations des Houthis, même si les attaques ne s’arrêtent pas.

La secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré que les États-Unis avaient « très bien réussi » leurs frappes répétées, détruisant presque toutes les cibles sélectionnées. Elle a déclaré que cela avait contraint les Houthis à lancer des attaques à plus petite échelle.

« Nous n’avons jamais dit que les Houthis s’arrêteraient immédiatement », a déclaré Singh. « Nous avons pu dégrader, gravement perturber et détruire leurs capacités depuis [last week]. Mais c’est à eux de décider s’ils veulent arrêter d’interrompre la navigation commerciale.»

Mais d’autres analystes affirment que les Houthis sont éprouvés après des années de campagnes de bombardements incessantes de la part de l’Arabie saoudite et des forces soutenues par les États-Unis au Yémen.

« Les Houthis sont bien plus avisés, préparés et bien équipés que ne le pensent de nombreux commentateurs occidentaux. Ils ont une grande expérience dans la conduite de la guerre après des années de conflit brutal », a écrit Farea Al-Muslimi, un chercheur au groupe de réflexion Maison Chatham.

« Leur insouciance et leur volonté d’intensifier leurs efforts face à un défi sont également significatives et toujours sous-estimées. »

Outre les frappes, les États-Unis tentent également de s’en prendre aux Houthis par d’autres moyens.

L’administration Biden a annoncé mercredi qu’elle avait classé les Houthis dans la catégorie des terroristes mondiaux spécialement désignés, dans le but d’en faire des parias sur la scène mondiale. Cela ouvre également la possibilité aux États-Unis de rompre certains de leurs liens financiers.

Cette action intervient après que Biden a levé en 2021 une précédente désignation d’organisation terroriste étrangère (FTO) sur les Houthis, qui avait été promulguée sous l’administration Trump.

Certains législateurs républicains ont critiqué Biden cette semaine pour ne pas avoir rétabli le FTO, une désignation plus puissante.

« Les Houthis cherchent à perturber le système économique international, en attaquant des navires commerciaux civils, y compris des navires américains, dans la mer Rouge, et en lançant des roquettes sur les militaires américains », a écrit le président Mike Johnson (R-La.) dans un post sur X, anciennement Twitter. “Si ce n’est pas la définition d’une organisation terroriste étrangère, je ne sais pas ce que c’est.”

Reste à savoir si une désignation dissuadera les Houthis.

« Lorsqu’il s’agit du financement des Houthis, en particulier s’il est lié aux Iraniens, cela se situe déjà en dehors des canaux » qui pourraient être affectés par les sanctions américaines, a déclaré Trita Parsi, vice-présidente exécutive du Quincy Institute for Responsible Statecraft. “Je ne pense pas que cela soit significatif du tout.”

Parsi a soutenu qu’il était temps de discuter d’un cessez-le-feu à Gaza parce que la position américaine pour défendre la guerre d’Israël devenait coûteuse, avec des groupes soutenus par l’Iran montant des attaques à travers le Moyen-Orient et l’administration Biden tombant en disgrâce dans le monde entier pour son soutien à Israël.

« Les États-Unis dépensent beaucoup de ressources et absorbent beaucoup de coûts pour refuser de faire quelque chose qui est réellement dans leur intérêt », a déclaré Parsi à propos d’un cessez-le-feu.

Cette désignation de terroriste pourrait également aggraver la crise humanitaire au Yémen, où des millions de civils luttent pour subvenir à leurs besoins fondamentaux depuis le déclenchement de la guerre entre les Houthis et le gouvernement yéménite en 2014.

Aujourd’hui, les Houthis contrôlent environ 75 % du Yémen, plaçant la majeure partie de la population civile sous leur contrôle.

L’administration Biden a déclaré qu’elle inclurait des exemptions humanitaires dans la désignation de terrorisme, mais les groupes humanitaires ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que cette désignation dissuaderait les entreprises privées et les banques de desservir le Yémen, avec des répercussions sur les groupes humanitaires.

« Il existe encore une énorme incertitude quant à la manière dont chacun va réagir », a déclaré Anastasia Moran, directrice associée du plaidoyer américain à l’International Rescue Committee. « Les opérations humanitaires n’existent pas en vase clos… nous existons dans cet écosystème avec des acteurs privés au Yémen. »

Moran a également fait part de ses inquiétudes quant au conflit entre les Houthis et les États-Unis qui ferait dérailler les pourparlers de paix au Yémen entre le groupe rebelle et le gouvernement yéménite.

Les parties belligérantes sont dans une trêve fragile depuis 2022, ce qui a atténué des souffrances généralisées, mais les combats à long terme entre les États-Unis et les Houthis pourraient sérieusement mettre en danger les pourparlers visant à parvenir à une paix plus permanente et à mettre fin à la crise humanitaire, a-t-elle déclaré.

« Nous sommes sur la voie d’une reprise économique », a-t-elle déclaré. “Au cours des dernières semaines, je pense que tout le monde s’inquiète du fait que vous ayez deux années de progrès très fragiles qui pourraient toutes être perdues.”