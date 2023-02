La bataille alimentée par ChatGPT pour la recherche est plus grande que Microsoft ou Google

Mais bien que ces annonces aient donné un aperçu de la prochaine étape de la recherche, pour obtenir une image complète, nous devons regarder au-delà de Microsoft et de Google. Bien que ces géants continueront à dominer, pour ceux qui recherchent une alternative, la recherche devrait devenir plus encombrée et variée.

En effet, sous le radar, une nouvelle vague de startups joue avec plusieurs des mêmes outils de recherche améliorés par chatbot depuis des mois. Vous.com a lancé un chatbot de recherche en décembre et a déployé des mises à jour depuis. Une foule d’autres entreprises, telles que Perplexité, Et moiet Métaphorecombinent également des applications de chatbot avec des mises à niveau telles que la recherche d’images, des fonctionnalités sociales qui vous permettent d’enregistrer ou de poursuivre les fils de recherche lancés par d’autres et la possibilité de rechercher des informations datant de quelques secondes seulement.

Le succès de ChatGPT a créé une frénésie d’activité alors que les géants de la technologie et les startups tentent de comprendre comment donner aux gens ce qu’ils veulent, d’une manière qu’ils n’auraient peut-être jamais su qu’ils voulaient.

Vieille garde, nouvelles idées

Google domine le marché de la recherche depuis des années. “Cela a été assez stable pendant longtemps”, déclare Chirag Shah, qui étudie les technologies de recherche à l’Université de Washington. “Malgré de nombreuses innovations, l’aiguille n’a pas beaucoup bougé.”

Cela a changé avec le lancement de ChatGPT en novembre. Soudain, l’idée de rechercher des choses en tapant une chaîne de mots déconnectés s’est sentie instantanément démodée. Pourquoi ne pourriez-vous pas simplement demander ce que vous voulez ?

Les gens sont accros à cette idée de combiner les chatbots et la recherche, déclare Edo Liberty, qui dirigeait le laboratoire d’intelligence artificielle d’Amazon et est maintenant PDG de Pinecone, une société qui crée des bases de données pour les moteurs de recherche : “C’est le bon type de couple. C’est du beurre de cacahuète et de la gelée.

Google explore depuis un certain temps l’idée d’utiliser de grands modèles de langage (la technologie derrière les chatbots comme ChatGPT et Bard). Mais lorsque ChatGPT est devenu un succès grand public, Google et Microsoft ont fait leur chemin.

D’autres aussi. Il existe maintenant plusieurs petites entreprises en concurrence avec les grands acteurs, explique Liberty. « Il y a à peine cinq ans, ce serait une course folle », dit-il. « Qui, sain d’esprit, essaierait de prendre d’assaut ce château ?