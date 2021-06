La bataille acharnée d’un homme trans vers l’acceptation de soi ultime

Pour Vinni, d’aussi loin qu’il se souvienne, son corps ne s’est jamais senti bien, confortable et en harmonie avec son esprit. Pendant des années, après avoir mené une bataille solitaire et apparemment sans fin entre son corps et son esprit, il a fallu des éons pour enfin trouver le courage de mettre fin à cette hostilité et de s’approprier l’histoire de sa vie. S’ouvrir sur l’histoire de sa vie avec Ayushi Gupta de News18 lui a finalement donné l’espoir qu’il y a « toujours de la lumière au bout du tunnel ».

Mon école et mon uniforme :

Je suis né dans un corps féminin qui s’est toujours senti mal parce que j’étais différent dans mon esprit, mon âme. Et cette conjugaison de mon âme et de mon corps entraînait de l’anxiété et de la haine de soi. J’ai terminé mes études primaires et secondaires dans les écoles Kendriya Vidyalaya Sangathan dans différentes villes car mon père occupait un emploi transférable. L’école était un endroit amusant jusqu’à ce que la mauvaise puberté me frappe et que je commence à comprendre les différents genres et réalise que je ne suis pas à l’aise avec qui je suis physiquement. Pour moi, la maison était bien car j’étais principalement occupé par des études, mais l’uniforme scolaire était en quelque sorte un problème majeur pour moi. Je devais porter un costume salwar avec une dupatta plissée qui me dérangeait comme si c’était une punition supplémentaire en plus de traverser une puberté dans un sexe auquel je ne m’identifiais pas. Le sport n’a jamais laissé ma vie scolaire devenir ennuyeuse car j’étais un joueur de volleyball de niveau national à l’école. Chaque fois que j’étais au sol avec le volleyball, rien d’autre n’avait d’importance. De plus, j’ai juste joué indépendamment du fait que je devais jouer dans une équipe de filles. J’ai adoré le fait que le sport était vraiment comme une méditation pour moi à l’époque, et relaxant ! Peu de temps après l’école à l’université, j’ai également représenté mon équipe au niveau de l’État.

Tous les collèges de filles :

Le collège était une époque où j’ai commencé à explorer et à remettre en question mon identité, mon genre et ma sexualité comme beaucoup d’autres traversent, mais je ne savais pas que ce n’était qu’un petit pas vers ma personnalité changée maintenant. C’était un collège pour filles, mais en regardant les années passées là-bas, je n’ai aucun regret ni chagrin pour mon séjour là-bas. J’ai reçu tellement d’amour, d’appréciation de cet endroit et je ne pourrai jamais être assez reconnaissant que l’université m’ait aidé à comprendre à quel point je voulais désespérément être ce que mon âme voulait depuis le début. J’étais entourée de femmes uniquement jour et nuit, ce qui m’a beaucoup appris sur le comportement des femmes et à quel point j’étais différente d’elles. Les filles autour de moi me traitaient principalement comme un gars, ce qui était amusant. C’est rapidement devenu mon lieu de bonheur pour les quatre années suivantes, car j’y ai rencontré plusieurs personnes belles et solidaires, qui me soutiennent toujours ! Au collège, je suis tombé amoureux de ce qui était confortable et chaleureux. Cela m’a donné l’espoir que je peux aussi être aimé. Je suis content d’avoir choisi Banasthali parce que c’était plus comme un voyage spirituel pour moi et c’est une partie inséparable de moi maintenant.

Sortir en famille, Année à venir :

Mon coming out a été la décision la plus difficile que j’aie jamais prise. Surtout quand je voulais exposer mon âme devant mes parents. Les chances d’être accepté par la famille étaient un pari aveugle pour moi, donc le premier membre de la famille à qui j’ai choisi de transmettre cela était mon frère. Il a d’abord paniqué et son côté protecteur pour sa sœur a bondi et il m’a dit « de le résoudre en moi-même ». J’avais essayé de le faire toutes ces années, pratiquement toute ma vie, mais j’ai échoué. Mais au fil du temps, il a vu et ressenti ma misère et a compris l’énorme douleur que je vivais. Avec son soutien, j’avais enfin franchi le premier obstacle et il était maintenant temps de faire un pas en avant.

C’était le moment de ma vie où je ne pouvais plus me cacher. J’étais épuisé par le prétexte de tout cela, du masque que je devais continuellement porter devant tout le monde. J’ai rassemblé tout le courage que je pouvais rassembler et j’ai décidé d’envoyer un texto à mes parents. Je leur ai expliqué que j’étais un homme transgenre et que j’avais hâte de commencer la transition médicale. Et puis j’ai eu une surprise de leur part aussi, ils n’étaient pas en colère mais juste inquiets pour mon avenir. « Comment vais-je survivre dans la société » était leur plus grande préoccupation. J’ai compris et même partagé certaines de leurs inquiétudes, mais l’idée de vivre le reste de ma vie en tant que femme était beaucoup plus effrayante que d’affronter la cruauté de la société indienne.

Il y avait aussi des moments où répondre à leurs appels était difficile. J’étais financièrement indépendant à ce moment-là et j’étais sûr que je commencerais ma transition bientôt. Mais j’espérais vraiment que mes parents seraient également à bord. Je ne m’attendais pas à grand-chose car c’était dur pour eux surtout sachant qu’ils venaient d’un milieu conservateur.

J’ai parlé à mes parents des identités de genre et des concepts connexes et j’ai continué une discussion sur mon identité en tant qu’homme transgenre. Finalement, après un an, ils ont accepté de me soutenir jusqu’au point où ils ont rendu visite aux médecins avec moi. Cela m’a pris un an mais j’étais prêt à donner plus de mon temps si c’est tout ce qu’il faut pour nous garder tous ensemble et heureux. C’était un chemin difficile, il a fallu du temps et de la patience mais ça a finalement payé !

Parcours de transformation :

Au début, alors que je ne savais pas qu’un traitement médical était possible pour le remplacement hormonal, j’ai lutté et j’ai fait face aux circonstances d’une manière ou d’une autre. Mais une fois que j’étais au courant de la thérapie, je ne pouvais pas rester les bras croisés et souffrir davantage. Cette thérapie était un espoir de changer les choses dans ma vie qui me permettrait de ressentir exactement ce que je voulais. Jusqu’à présent, je travaillais ma carrière dans un

ville complètement nouvelle juste pour être indépendante avec très peu de confiance et de doutes. J’étais désespérée de commencer la thérapie de changement de sexe car j’avais l’impression que je méritais cela plus que toute autre chose dans ce monde.

Maintenant, cela fait quatre mois que j’ai commencé ma thérapie et j’en suis super excité. Bien que ce soit un processus long et fastidieux, mais j’ai déjà commencé à me sentir euphorique. Ma voix baisse progressivement et parfois, lors d’appels téléphoniques, les gens m’appellent «Monsieur», ce qui fait ma journée. Pendant le processus de transition, il nous est conseillé de garder notre alimentation saine et de nous entraîner régulièrement pour de meilleurs résultats. Mais je suis encore très loin d’être à l’aise dans mon propre corps. C’est un long voyage et je suis sûr que je vais en faire un bon. Les médecins mettent en garde contre les effets secondaires possibles. Heureusement, je n’en ai pas encore souffert mais il est toujours bon de contacter des experts en cas de doute. Je me réveille heureuse maintenant, j’ai l’impression que je vais rencontrer cette nouvelle personne très bientôt.

L’acceptation de soi est la clé :

À tous les membres de la communauté trans, je dirais simplement que l’acceptation de soi est la première étape pour tout le reste. Je me suis motivé à regarder les luttes d’autres personnes/hommes trans sur les réseaux sociaux. Je me suis davantage acceptée lorsque je me suis retrouvée à appartenir à la communauté et j’ai également eu de l’espoir pour moi-même en comprenant leurs luttes. Leur victoire après la lutte m’a toujours fait me demander si moi aussi je pouvais être cette personne – une personne heureuse.

J’ai toujours été forte, peu importe à quel point je suis tombée, mais sortir courageuse et indépendante est ce qui m’a fait ME. Je suis content d’avoir tenu bon, car si ce n’est pas moi, qui d’autre ? La communauté se soutiendra toujours mais ses combats doivent être menés seul, cela a toujours été destiné ainsi. Cela a été un voyage très personnel pour moi et aujourd’hui, je crois que j’ai enfin été fidèle à mon âme et à mon corps alors que j’ai commencé le processus de m’accepter pour qui je suis exactement.

(Comme dit à Ayushi Gupta)

