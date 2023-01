La basilique Sainte-Sophie : un monument qui a été converti d’une église en mosquée, en musée, puis à nouveau en mosquée

La basilique Sainte-Sophie est un monument historique majeur et un site du patrimoine mondial de l’UNESCO situé à Istanbul, en Turquie. Le chef-d’œuvre architectural du VIe siècle est célèbre pour refléter les divers changements religieux auxquels la région méditerranéenne a été confrontée au fil des ans. Construite à l’origine pour servir de cathédrale, la basilique Sainte-Sophie a ensuite été transformée en mosquée, puis en musée, puis de nouveau en mosquée.

En 537 après JC, la basilique Sainte-Sophie a été construite à l’origine pour devenir la plus grande cathédrale du monde sous l’Église chrétienne orthodoxe grecque. Il était considéré comme l’un des plus beaux monuments architecturaux de l’Empire byzantin et comprenait des mosaïques d’art chrétien en or, en argent et en pierres colorées. Il a également incorporé des pièces structurelles de chaque province gouvernée sous l’empire.

Un millénaire plus tard, l’Empire byzantin a été vaincu par les Ottomans au XVe siècle. Parce que l’Islam était la principale religion de l’Empire ottoman, la basilique Sainte-Sophie a été convertie en mosquée où les musulmans pouvaient prier. Son art chrétien original a ensuite été dissimulé et la calligraphie islamique a été affichée à la place. Quatre colonnes minces, caractéristiques traditionnelles d’une mosquée, ont également été ajoutées pour entourer le bâtiment à l’extérieur. Le monument a duré comme mosquée pendant les 500 prochaines années.

En 1928, la Turquie est devenue un État laïc et la mosquée a rapidement été transformée en musée. Pendant ce temps, l’art chrétien a été découvert et a permis de coexister à côté de l’art islamique ottoman.

En 2020, une décision controversée a été prise par l’État turc. La basilique Sainte-Sophie a été reconvertie en mosquée. La décision a fait l’objet d’un examen minutieux, les manifestants affirmant que le monument était à juste titre une église chrétienne. Néanmoins, la basilique Sainte-Sophie a été convertie en mosquée et les musulmans ont pu à nouveau adorer le monument.