La basilique Saint-Marc est là pour honorer l’honneur de la génération classique dans les Coral-Eclipse Stakes à Sandown samedi.

Seuls trois des 10 derniers gagnants avaient trois ans – malgré une allocation de poids pour l’âge de 10 livres – et ils n’étaient même pas représentés l’année dernière lorsque Ghaiyyath a battu Enable.

Ceux qui ont gagné ces derniers temps incluent le duo John Gosden de Roaring Lion et Golden Horn et peut-être l’un des meilleurs gagnants d’Eclipse de tous dans Sea The Stars.

Sur ce qu’il a fait jusqu’à présent cette saison, la basilique Saint-Marc, entraînée par Aidan O’Brien, ne semblerait certainement pas à sa place parmi ces noms s’il venait en tête dans un peloton de quatre coureurs.

Vainqueur du Dewhurst en tant que juvénile, en deux manches cette année, le poulain Siyouni a décroché les 2000 Guinées françaises et le Derby.

« Nous avons été ravis de lui cette saison, ses deux descentes », a déclaré O’Brien.

« Tout s’est bien passé avant eux et tout s’est bien passé depuis. Le sol s’assèche et j’imagine que plus il s’assèche plus cela lui conviendra. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait décidé à emprunter la route française avec la basilique Saint-Marc cette saison, le conducteur de Ballydoyle a répondu: « Nous avions prévu de le reprendre le jour de l’Arc l’année dernière avec l’intention de le viser ensuite sur les courses françaises.

« Évidemment, il ne pouvait pas courir le jour de l’Arc (en raison d’irrégularités dans l’alimentation) et c’est ainsi qu’il s’est retrouvé au Dewhurst une semaine plus tard. Il allait toujours rentrer en France. »

Ryan Moore ne l’a plus monté depuis qu’il a terminé troisième des National Stakes, sa dernière défaite.

« Il n’y a pas beaucoup de chevaux qui remportent trois Group Ones d’affilée, mais c’est ce que mon poulain a fait en remportant le Dewhurst et les deux French Classics », a déclaré Moore à Betfair.

« Je n’étais à bord pour aucun de ces succès, mais il avait l’air très impressionnant en battant le vainqueur de Lagardère de l’année dernière dans le Prix du Jockey Club la dernière fois.

« J’espère qu’obtenir 10 lb des chevaux plus âgés peut lui faire gagner du temps, mais c’est clairement sa tâche la plus difficile à ce jour. Et, bien sûr avec seulement quatre coureurs, cela promet d’être très tactique aussi. Mais c’est la même chose pour nous tous sur ce dernier front. »

Gosden a récemment fait sa part pour l’Eclipse, le remportant avec Nathaniel ainsi que le duo susmentionné – sans parler de l’exécution d’Enable au cours des deux dernières années, et elle l’a également remporté une fois.

Son Mishriff s’est révélé être une révélation à l’étranger, mais doit remporter un gros lot sur son sol national avant de pouvoir peut-être être considéré comme l’un des meilleurs de son entraîneur.

« Il s’entraînait en hiver, ce qui est un peu différent et évidemment lors de sa dernière course (au Royaume-Uni), il s’est retrouvé coincé dans une tourbière à Ascot (le jour des champions) », a déclaré Gosden.

« Nous avons été satisfaits de lui, il s’est bien entraîné pour la Coupe d’Arabie saoudite et est rentré chez lui, puis nous avons dû l’entraîner à nouveau pour la Sheema Classic. »

Il poursuit : « Il a montré sa polyvalence en gagnant plus d’un mile et un huitième sur terre et un mile et demi sur le gazon, puis l’idée était immédiatement de se rafraîchir et de lui donner toutes les chances possibles de revenir pour notre programme d’été.

« Nous ne sommes pas au milieu de l’été, mais l’Eclipse est notre plan depuis longtemps. Je suis très content de sa préparation. Ce n’est pas un cheval que j’emmène pour les galops d’hippodrome, il a assez voyagé cette année. «

Après quelques épreuves et tribulations, David Egan a repris le volant sur Mishriff et a terminé le travail en Arabie saoudite et à Dubaï. Il est naturellement excité par le défi.

« Je pense que l’Eclipse est le premier groupe de demi-fond de la saison européenne ouvert aux deux sexes dans lequel la génération classique rencontre ses aînés, ce qui le rend toujours très excitant », a déclaré Egan avant la dernière étape de demi-fond de les Qipco British Champions Series.

« C’est un petit terrain, mais c’est ce qu’on pourrait appeler un terrain de charme, car ils sont tous très bons, et ce qui le rend encore plus intéressant, c’est que c’est un affrontement entre les deux derniers vainqueurs du Derby français.

« Mishriff doit donner un peu de poids à la basilique Saint-Marc et ce devrait être une course très excitante à regarder, mais je pense qu’il a ce qu’il faut. Ce devrait être une course formidable et j’espère que tout se passera bien. »

Un troisième coureur de premier plan parmi le quatuor est Addeybb de William Haggas – trois fois vainqueur de première année en Australie et vainqueur des Champion Stakes en octobre.

Il s’est avéré un véritable cheval de percée pour Tom Marquand qui, comme Egan, est un ancien apprenti champion.

« Cette période de ralentissement l’an dernier a été d’une grande aide pour ma carrière, car même si je me débrouillais assez bien, cela m’a amené tout à un niveau différent », a déclaré Marquand.

« Comme nous le savons, Addeybb est entièrement dépendant du sol, et plus de pluie l’aidera, mais à condition qu’il puisse courir, il devrait avoir toutes les chances. C’est un petit terrain, mais ce sont de bons chevaux contre de bons chevaux et c’est exactement ce que vous voulez dans une course comme l’Eclipse. »

El Drama de Roger Varian complète le terrain. Il a remporté les Dee Stakes à Chester, mais était loin derrière la basilique Saint-Marc dans le Derby français.