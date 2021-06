La basilique Saint-Marc fait face à 18 à Chantilly dans le derby français | Nouvelles de course

La basilique Saint-Marc affrontera 18 rivaux lorsqu’il tentera de décrocher un doublé classique français au Qatar Prix du Jockey Club à Chantilly.

Le poulain d’Aidan O’Brien, vainqueur des 2000 Guinées françaises le mois dernier lors du premier départ de sa campagne de trois ans à ParisLongchamp, est rejoint dans le peloton de dimanche par son coéquipier Van Gogh.

Ce dernier était possible pour le Derby d’Epsom jusqu’à ce qu’O’Brien réduise son équipe à un, le Bolchoï Ballet préféré, pour le premier British Classic de samedi.

La basilique Saint-Marc, qui a été dessinée dans la stalle deux, dépasse d’un mile pour la première fois ce week-end, tout comme la deuxième chaîne apparente de Ballydoyle – vue pour la dernière fois en terminant troisième des 2 000 guinées irlandaises au Curragh.

Comme O’Brien, John et Thady Gosden seront en double dans le Derby français, sur 10 stades et demi – avec leur finaliste des Dante Stakes Megallan (Olivier Peslier) et l’impressionnant vainqueur novice de Newmarket Derab, qui sera monté par Martin Harley et est un demi-frère du puissant Enable. Le chantier a connu du succès l’an dernier avec le brillant Mishriff.

Roger Varian fournit également un challenger britannique sous la forme d’El Drama (Mickael Barzalona), suite à sa victoire surprise dans les Dee Stakes à Chester.

Parmi le contingent à domicile, Jean-Claude Rouget a trois prétendants – le double vainqueur du Groupe 3 Makaloun et la paire invaincue Saiydabad et Cheshire Academy. Makaloun et Cheshire Academy sont tirés dans les stalles 18 et 19 respectivement.

Le Sealiway de Frederic Rossi, seulement huitième à la basilique Saint-Marc à ParisLongchamp mais un juvénile gagnant du groupe 1, et Adhamo de Freddy Head sont d’autres notables.