Les Forces de défense israéliennes (FDI) affirment avoir découvert une base militaire du Hamas sous leur plus grand hôpital.

L’armée israélienne a publié des images et des graphiques qui l’accompagnent, affirmant qu’il existe un vaste poste de commandement sous l’hôpital Al-Shifa à Gaza.

« Les terroristes du Hamas opèrent à l’intérieur et sous l’hôpital Shifa – et dans d’autres hôpitaux de Gaza – avec un réseau de tunnels terroristes », a déclaré le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari. “Shifa n’est pas le seul hôpital, c’est un parmi tant d’autres. L’utilisation des hôpitaux par le Hamas est systématique.”

L’hôpital Al-Shifa est le plus grand établissement de soins médicaux de Gaza, avec 1 500 lits et plus de 4 000 employés.

“Nous disposons de preuves concrètes selon lesquelles des centaines de terroristes ont envahi l’hôpital pour s’y cacher après les massacres du 7 octobre”, a-t-il ajouté.

Un haut dirigeant du Hamas a qualifié ces allégations de « sans fondement » dans un communiqué rapporté par le Times of Israel.

Izzat al-Rishq a déclaré : « ces mensonges représentent le prélude à un nouveau massacre contre notre peuple, plus grave que celui de l’hôpital baptiste al-Ahli » – faisant référence à l’explosion du 17 octobre dont les renseignements américains ont déterminé qu’elle était probablement causée par un islamiste. Ratés d’allumage d’une fusée du Jihad. Le Hamas a imputé l’explosion à Israël et accusé l’État juif de commettre des crimes de guerre contre le peuple palestinien.

« Plus de 40 000 personnes ont cherché refuge à l’hôpital d’Al-Shifa, déplacées par les bombardements qui ont tout touché », a expliqué al-Rishq. “Nous appelons les dirigeants des pays arabes et musulmans à agir et à mettre fin au génocide contre notre peuple.”

Israël exprime depuis longtemps son indignation face au placement stratégique d’infrastructures militaires par des militants palestiniens dans des complexes hospitaliers.

L’armée israélienne a publié une série de graphiques illustrant les dimensions présumées du complexe souterrain.

Il n’est pas rare que des militants du Hamas intègrent intentionnellement des infrastructures militaires dans des espaces civils afin de lancer des frappes ciblées qui pourraient causer des dommages collatéraux.

Le nombre d’otages détenus à Gaza par les terroristes du Hamas est passé à 229, a déclaré le porte-parole de Tsahal, le général de brigade. » a déclaré le général Daniel Hagari vendredi après-midi.

L’armée israélienne a déclaré vendredi qu’une frappe aérienne avait tué Madhath Mubashar, le commandant du bataillon Khan Yunis occidental du Hamas.

Mubasher est accusé d’avoir participé à des attaques à l’explosif et à des tireurs isolés contre des soldats israéliens et des communautés civiles.

« En outre, Tsahal a frappé plus de 250 cibles du Hamas, y compris un réseau de tunnels terroristes à Gaza, qui ont déclenché des explosions secondaires », a indiqué Tsahal.

