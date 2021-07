La base OnePlus 9 Pro ne vient pas en Amérique du Nord, le modèle 12/256 Go est à 100 $ de rabais

Nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles pour les fans nord-américains de OnePlus – la configuration la plus abordable du OnePlus 9 Pro, celle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ne sera pas disponible aux États-Unis ou au Canada. Cela faisait partie du plan de lancement original, mais des problèmes d’approvisionnement l’ont rendu impossible.

Voici une déclaration de la société émise à Police Android:

« La variante OnePlus 9 Pro 8×128 Go devait initialement être vendue en Amérique du Nord pour 969 $. Malheureusement, en raison de contraintes d’approvisionnement imprévues spécifiques aux appareils nord-américains, nous avons récemment conclu qu’il n’était plus possible d’apporter cette configuration aux États-Unis et au Canada. En Amérique du Nord, nous privilégions la version 12×256 Go pour garantir à nos utilisateurs l’accès à l’appareil le plus performant.

Nous vous avions promis une bonne nouvelle : le 9 Pro bénéficie d’une remise estivale valable jusqu’au 21 juillet. Utilisation du code BESTOP9PRO vous pouvez obtenir 100 USD/120 CAD sur le modèle 12/256 Go, ce qui fait baisser son prix à 970 USD/1 380 CAD. C’est ce qu’aurait coûté le modèle 8/128 Go, vous pouvez donc considérer cela comme une mise à niveau gratuite.

Soit dit en passant, le OnePlus 9 est également à prix réduit – le BESTOP9 Le code promotionnel vous permet de bénéficier d’une réduction de 80 USD/100 CAD sur le prix régulier. Cela signifie que la vanille 9 peut être à vous pour 650 USD/900 CAD. Encore une fois, cet accord n’est valable que jusqu’au 21 juillet.

La source