La base d’utilisateurs de Facebook n’est apparemment pas gênée par l’interdiction des médias au Canada

La décision de Meta de bloc nouvelles au Canada a apparemment été accueilli par un haussement d’épaules son utilisateur base. Les données montrent que les utilisateurs de Facebook sont restés stables même si la plateforme de médias sociaux a interdit les liens vers des informations. .

La gaffe apparente de Meta

La loi canadienne sur les informations en ligne obligerait les Big Tech à payer les médias pour le contenu partagé sur leurs plateformes – et les Big Tech sont énervées. Après que Meta ait exercé des représailles contre la loi fédérale en couper les actualités sur Facebook et InstagramReuters rapports que la base d’utilisateurs du premier est relativement indemne, citant les données de sociétés de suivi indépendantes. Les utilisateurs actifs quotidiens et le temps passé par les utilisateurs sur Facebook sont restés relativement inchangés depuis que Meta a annoncé qu’elle bloquerait les actualités au début de ce mois. Comme le note le média, cela pourrait être une preuve de La position de Meta cette actualité a peu de valeur aux yeux des utilisateurs.

Meta a refusé de commenter le rapport de Reuters.

Le but de la loi canadienne n’était pas de siphonner les utilisateurs des plateformes de Meta, mais plutôt de garantir que les éditeurs et les médias soient correctement rémunérés par l’entreprise qui a vidé les budgets publicitaires de l’ensemble du secteur. . La loi sur les informations en ligne, plus précisément, obligerait Meta à payer une somme modique à un média. lorsqu’un utilisateur publie un lien vers ce point de vente sur l’une de ses plateformes. Cette loi pourrait amener de grandes entreprises technologiques comme Meta à débourser des centaines de millions de dollars chaque année pour les éditeurs – et une fois que le géant des médias sociaux aura eu connaissance de la loi, il n’envisagera pas de reculer. En mai dernier, Meta a clairement indiqué que si la loi sur les informations en ligne avançait, l’entreprise bloquerait les actualités sur la plateformeet il est resté fidèle à ses positions.

Mais si l’activité des utilisateurs de Facebook n’a apparemment pas été affectée par l’interdiction, Meta n’en est pas sorti sans blessures. Les diffuseurs et les éditeurs de nouvelles se sont regroupés pour exiger que le Bureau de la concurrence du Canada enquête Meta sur la décision de restreindre le partage d’informations, arguant que cela est anticoncurrentiel selon à Radio-Canada. De même, Facebook et Instagram sont confrontés à un exode des annonceurs alors que les entreprises et les sociétés commencent à boycotter les applications de médias sociaux, même le gouvernement canadien suspend ses publicités sur les plateformes.