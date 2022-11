La «base de patrouille américaine» en Syrie est attaquée à la roquette – Pentagone

L’incident survient quelques jours seulement après que Washington a accusé Türkiye de “menacer” les troupes américaines stationnées en Syrie

Un avant-poste militaire américain en Syrie a essuyé des tirs de roquettes, selon le Commandement central américain, qui a condamné les assaillants non encore identifiés pour avoir porté atteinte à la région. « stabilité durement gagnée » dans un contexte de violence croissante entre Türkiye et les milices kurdes locales.

Au moins deux projectiles ont visé une base américaine près de la ville d’al-Shaddadi, dans le nord-est de la Syrie, tard vendredi soir, a déclaré CENTCOM dans un communiqué, sans donner de détails sur qui aurait pu mener l’assaut.

“L’attaque n’a fait aucun blessé ni dommage à la base ou aux biens de la coalition”, l’armée a déclaré, notant qu’un “troisième fusée non tirée” a été découvert à proximité.

Le porte-parole du CENTCOM, Joe Buccino, a ajouté : « Des attaques de ce type mettent en danger les forces de la coalition et la population civile et compromettent la stabilité et la sécurité durement gagnées de la Syrie et de la région.

