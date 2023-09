La base de l’avion Poutine Doomsday fait face à une attaque à la bombe alors que les saboteurs revendiquent la victoire | Nouvelles du monde

L’aérodrome de Chkalovsky, près de la capitale russe, où l’explosion s’est produite lundi (Photo : Renseignement de la défense ukrainienne) Des saboteurs soupçonnés d’être liés à L’Ukraine a fait exploser deux avions et un hélicoptère en Russie. Cette frappe audacieuse a eu lieu dans une base militaire où le président Vladimir Poutine conserve son avion Il-60 Doomsday, qu’il déploierait en cas de guerre nucléaire. Des explosifs ont été placés sur la base aérienne étroitement gardée de Chkalovsky, à environ 20 miles au nord-ouest de Moscou, où sont hébergés les avions de reconnaissance les plus sensibles du Kremlin. Des dommages ont été infligés aux avions AN-148 et IL-20, tous deux appartenant au 354th Special Operations Aviation Regiment. Deux avions à réaction et un hélicoptère sur la base aérienne militaire (Photo : Renseignements de défense ukrainiens)



Des dommages ont été infligés aux avions AN-148 et IL-20 (Photo : Yevgeny Volkov) Un hélicoptère MI-28N, qui s’occupait auparavant d’abattre des drones, a également été touché à la queue. Les images publiées aujourd’hui par les services de renseignement ukrainiens montrent les dégâts, qui ont provoqué lundi « un peu d’hystérie dans les rangs militaires supérieurs ». Les autorités russes sont actuellement à la recherche des saboteurs non identifiés qui seraient liés à l’Ukraine. Plus: Journal du métro

Selon le ministère de la Défense, ils s'efforcent de « limiter la diffusion d'informations » sur l'incident dans les médias locaux. « L'événement a provoqué une certaine hystérie dans les hautes sphères [Russian] corridors militaires – avions gouvernementaux, dits avions Doomsday et spéciaux [reconnaissance] les avions sont basés sur l'aérodrome », indique le message des renseignements militaires ukrainiens. « Des inconnus ont posé des explosifs et fait exploser des avions An-148 et Il-20 – tous deux appartiennent au 354e régiment d'aviation spécial sur l'aérodrome. »

