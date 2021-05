«  La base de Fort Detrick est pleine de soupçons  »: la Chine demande aux États-Unis des explications sur la maladie respiratoire de 2019 après la nouvelle sonde Covid de Biden

S’exprimant jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian a demandé aux États-Unis de réfléchir à leur propre rôle dans la pandémie et non « décharger » responsabilité sur la Chine seule. Citant les 33 millions de cas de Covid-19 aux États-Unis et 600000 décès, Zhao a demandé «Dans quelle mesure votre conscience est-elle en sécurité?»

Je tiens également à souligner que la base de Fort Detrick est pleine de soupçons. Il y a plus de 200 laboratoires biologiques aux États-Unis répartis dans le monde. Combien de secrets y a-t-il?

Le porte-parole a déclaré qu’il y avait une maladie respiratoire inexpliquée dans le nord de la Virginie en juillet 2019 et une épidémie à grande échelle de maladie de la cigarette électronique dans le Wisconsin. «Quand les États-Unis publieront-ils des données et des informations détaillées sur les cas pertinents à la communauté internationale? Les États-Unis doivent une explication à la communauté internationale. »

Le centre américain de Fort Detrick, basé dans le Maryland, héberge un biolab qui est devenu un sujet brûlant sur le site chinois de type Twitter, Weibo. En 2019, les Centers for Disease Control and Prevention ont décidé de publier un « Ordre de cesser et de s’abstenir » pour arrêter les opérations au laboratoire de germes pour des raisons de sécurité.

Le commentaire de Zhao intervient après que le président américain Joe Biden a déclaré mercredi qu’il accordait aux agences de renseignement 90 jours pour identifier les origines de Covid-19. Biden a déclaré que son administration continuerait à pousser la Chine à «Participer à une enquête internationale complète, transparente et fondée sur des preuves et donner accès à toutes les données et preuves pertinentes.»

Renforçant une déclaration de l’ambassade de Chine à Washington, DC mercredi soir, Zhao a appelé les États-Unis à arrêter «Ignorer les faits et la science» et s’abstenir de «Réclamant à plusieurs reprises de réexaminer la Chine.»

Un rapport antérieur de l’Organisation mondiale de la santé après une mission en janvier suggérait que les premiers cas à Wuhan auraient été acquis de «Une source zoonotique car beaucoup ont déclaré avoir visité ou travaillé sur le marché de gros de fruits de mer de Huanan.» Cependant, il n’a pas été possible de localiser la source.

