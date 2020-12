Ils faisaient partie d’un groupe de 60 personnes qui ont été évacuées de la base vers la ville chilienne de Punta Arenas au cours du week-end et qui ont depuis été isolées, a rapporté le programme, et la recherche des contacts était en cours. Trois cas ont également été trouvés chez des membres d’équipage d’un navire de la marine chilienne revenant du continent, La Prensa Austral a rapporté .

La National Science Foundation des États-Unis a déclaré qu’elle avait connaissance de rapports de cas de virus parmi des passagers qui auraient débarqué dans les ports de Punta Arenas et Talcahuano du navire de la marine chilienne Sargento Aldea, qui voyageait près de la gare O’Higgins.

«Le personnel des stations du programme antarctique américain n’a eu aucune interaction avec les stations chiliennes en question ou avec le personnel qui y réside», a déclaré une porte-parole, ajoutant que la fondation «reste déterminée à ne pas échanger de personnel ni accepter de touristes» dans les stations américaines.

Les rapports sur les cas semblent mettre fin à la fuite de neuf mois du continent contre un virus qui a été trouvé dans presque tous les autres coins du monde. Environ 1000 personnes ont survécu à un hiver sans soleil sur le continent, qui contient environ 40 bases, selon The Associated Presset les nouveaux arrivants doivent se mettre en quarantaine et effectuer des tests fréquemment. Les bases sont petites, avec des personnes vivant en contact étroit, et les mouvements s’accélèrent généralement pendant l’été austral, qui a commencé en novembre, lorsque de nouvelles fournitures et des personnes arrivent sur le continent alors que d’autres partent.

La recherche et le tourisme sur le continent ont déjà été sévèrement réduits, et les experts disent que les retombées de la pandémie est susceptible d’avoir un impact plus long sur la gouvernance et les déplacements là-bas.

Le Conseil des gestionnaires des programmes antarctiques nationaux a averti que le virus pourrait avoir des conséquences «catastrophiques» sur le continent, étant donné l’environnement extrême et les ressources médicales et sanitaires limitées, selon l’Associated Press.

Fontaine Henry contribution aux rapports.