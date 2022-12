La base aérienne russe est attaquée, alors que l’Ukraine réduit la menace d’escalade

“Si les Russes pensaient que personne chez eux ne serait affecté par la guerre, alors ils se trompaient profondément”, a déclaré le colonel Ihnat. Il a ajouté que les explosions sur les aérodromes russes ont compliqué la campagne de bombardement contre l’Ukraine, obligeant Moscou à déplacer certains de ses avions, bien que personne ne prétende que les frappes ont sérieusement entravé le barrage russe.

Les attaques du 5 décembre ont été menées à l’aide d’un drone de surveillance à réaction de l’ère soviétique, modifié pour fonctionner comme une arme offensive, selon des responsables russes et ukrainiens, peu de temps après qu’un entrepreneur ukrainien appartenant à l’État a déclaré qu’il avait développé un drone d’attaque. avec une autonomie de plus de 600 miles – plus que suffisant pour atteindre Moscou.

La réaction des États-Unis aux assauts du 5 décembre a été modérée. Le secrétaire à la Défense, Lloyd J. Austin III, a déclaré : « Nous ne travaillons pas pour empêcher l’Ukraine de développer sa propre capacité. Ned Price, le porte-parole du département d’État, a seulement déclaré que les États-Unis n’encourageaient ni ne permettaient les attaques contre la Russie.

Les départements d’État et de la Défense ont refusé de commenter l’attaque de drone signalée lundi.

Les attaques ont encore exaspéré les commentateurs russes pro-guerre, qui ont dénoncé les vulnérabilités exposées de leur pays. Ils avaient déjà exprimé leur colère face aux mauvaises performances au combat de l’armée russe. Non seulement les défenses aériennes russes n’ont pas réussi à arrêter au moins certaines des frappes, mais les responsables ukrainiens ont également déclaré que certaines avaient été rendues possibles par des partisans ukrainiens ou des forces spéciales opérant derrière les lignes.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré lundi à l’Associated Press que son gouvernement souhaitait organiser un «sommet de la paix», avec un peu de chance la médiation du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, d’ici la fin février, mais que la Russie ne pourrait pas être invitée à moins que il a d’abord été poursuivi pour crimes de guerre. C’était la dernière d’une série de revendications de chaque pays à être ouvert à des pourparlers de paix – mais uniquement à des conditions inacceptables pour l’autre.

Au cours des trois derniers mois, la Russie a lancé des vagues de missiles et de drones sur l’Ukraine, en envoyant jusqu’à 100 à la fois dans le but de submerger les défenses aériennes. Ils ont ciblé des infrastructures civiles comme le réseau électrique et les centrales de chauffage, plongeant des millions de personnes à la fois dans le froid et l’obscurité au milieu d’un hiver dangereux.