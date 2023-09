La barrière de corail de Floride est en crise. Ces crabes peuvent aider.

Avec des pinces géantes et des pattes rugueuses en forme d’araignée, les crabes royaux des Caraïbes ne ressemblent pas à vos héros typiques. Pourtant, ces crustacés pourraient jouer un rôle clé dans la résolution de l’un des problèmes environnementaux les plus urgents au monde : le déclin des récifs coralliens.

Au cours des dernières décennies, le réchauffement des mers, les maladies et d’autres menaces ont anéanti la moitié des coraux de la planète et 90 % de ceux de Floride. Et l’été dernier, le problème s’est accéléré. Une vague de chaleur dévastatrice a frappé les Caraïbes, poussant le récif des Keys de Floride – le plus grand de la zone continentale des États-Unis – au bord de l’effondrement.

Le déclin des récifs coralliens constitue un énorme problème pour la faune et les communautés humaines. Les récifs fournissent non seulement un habitat à près d’un quart de toute la vie marine, y compris les poissons commerciaux, mais ils contribuent également à protéger les communautés côtières lors de fortes tempêtes. En termes simples, nous avons besoin de récifs coralliens.

Les récifs coralliens, quant à eux, ont besoin de crabes.

Heureusement pour eux, l’aide est en route. Les scientifiques sont en train de constituer une armée de crabes – forte de centaines de milliers de crustacés – qu’ils lâcheront sur les récifs de Floride, donnant ainsi à cet écosystème en difficulté un outil pour riposter.

Les crabes à la rescousse

Si vous trouvez les crustacés dégoûtants, le laboratoire de Jason Spadaro n’est pas un endroit que vous souhaitez visiter. Installé dans un grand bâtiment à l’épreuve des ouragans sur Summerland Key dans les Florida Keys, il regorge de réservoirs remplis de crabes – des dizaines d’entre eux. Certains ont la taille d’un ongle ; d’autres sont aussi grands que des assiettes. Ils ressemblent tous un peu à des rochers.

Spadaro, passionné de crabe et écologiste marin au Mote Marine Laboratory and Aquarium, dirige un plan ambitieux : élever un quart de million de crabes royaux des Caraïbes chaque année. Il ne s’agit pas de cultiver des fruits de mer, même si ces crabes sont effectivement délicieux, a déclaré Spadaro. Il s’agit d’aider les récifs coralliens à survivre.

La clé réside dans le régime alimentaire des crabes : ces créatures consomment d’énormes quantités d’algues, également appelées macroalgues. Les algues étouffent les récifs partout dans le monde, notamment en Floride, ce qui rend difficile leur croissance et leur récupération après des événements dommageables comme les vagues de chaleur marines.

Les algues nuisent aux coraux. Les crabes mangent des algues.

Les algues sont l’un des rares gagnants dans un monde dominé par les humains. Elle se nourrit de nos déchets, tels que les eaux usées et le ruissellement des terres agricoles, qui regorgent d’azote et de phosphore, des nutriments dont les algues ont besoin pour se développer.

À mesure que la pollution se répand dans l’océan, les algues prolifèrent.

Pendant ce temps, le nombre d’animaux qui se nourrissent d’algues a décliné précipitamment au cours des dernières décennies. Dans les années 1980, un agent pathogène inconnu a anéanti les oursins à longues épines dans les Caraïbes. Ces invertébrés marins – qui prennent la forme d’une pelote à épingles trop remplie – mangent beaucoup d’algues. De même, la surpêche et la perte de divers écosystèmes ont entraîné le déclin des poissons mangeurs d’algues, comme les poissons-perroquets.

Comme un pâturage fertilisé sans vaches, un champ d’algues sur un récif sans herbivores pousse sans encombre. Au cours de la dernière décennie, l’étendue des algues sur les récifs à l’échelle mondiale a augmenté d’environ 20 %, les transformant de champs de couleurs éclatantes en taches monochromes de vert.

C’est un problème sérieux pour le corail.

Lorsqu’une épaisse couche d’algues recouvre le récif, il est difficile pour les bébés coraux – qui passent leurs premiers jours sous forme de larves de nager dans l’océan – de trouver une place sur le fond marin et d’y fonder une colonie. Ces algues occupent non seulement de l’espace au sol, mais elles peuvent également limiter la quantité de lumière solaire qui atteint le fond (les coraux ont besoin de lumière pour croître) et produire des produits chimiques qui dissuadent les coraux de s’installer. Les algues abondantes entrent également en compétition avec les colonies adultes pour l’espace, les évinçant.

Dans les Caraïbes et en Floride, les scientifiques consacrent leur temps et leurs ressources à la restauration des récifs en plantant (ou en « transplantant ») des morceaux de corail sur le fond marin. Pourtant, sans débarrasser ces écosystèmes des algues, a déclaré Spadaro, la restauration pourrait avoir du mal à réussir.

Entrez : les crabes.

Des crabes affamés à la rescousse

Les crabes royaux des Caraïbes sont des mangeurs d’algues voraces, mangeant des algues à des taux « qui dépassent presque tous les autres poissons ou invertébrés brouteurs des Caraïbes », ont écrit des chercheurs dans une étude de 2021 dirigée par Spadaro.

Pour cette étude, Spadaro a comparé les récifs typiques des Keys de Floride à ceux qu’il avait peuplés de crabes royaux des Caraïbes, à une densité d’environ un animal par mètre carré. Au bout d’un an, les récifs remplis de crabes contenaient environ 85 % d’algues en moins par rapport aux récifs qu’il avait laissés seuls. Une expérience de suivi a donné des résultats similaires.

« L’effet de l’ensemencement de crabes sur la couverture d’algues a été rapide et spectaculaire », ont écrit Spadaro et son co-auteur. À son tour, la diminution des algues semble aider le corail. Les récifs abritant des crabes présentaient une densité plus élevée de jeunes coraux, selon l’étude, et davantage de poissons généralement associés aux récifs coralliens.

Des résultats comme celui-ci indiquent que les crabes royaux des Caraïbes sont des alliés importants pour les récifs coralliens.

Ce qui rend les crabes encore plus attrayants, c’est qu’ils sont originaires de Floride, mais en nombre relativement faible. (« Tout les mange », a déclaré Spadaro.) Il est peu probable que leur ajout au récif ait de graves conséquences involontaires sur l’écosystème, a déclaré Spadaro, d’autant plus qu’il existe peu d’autres herbivores.

Comment dresser un crustacé

Spadaro possède environ une centaine de crabes dans les Keys de Floride et un peu moins de 200 dans un nouveau centre d’élevage à Sarasota. Il commencera à les jeter dans l’océan dès la fin de l’année ou au début de 2024, a-t-il déclaré.

Mais il y a une étape avant cela, et elle peut impliquer… des marionnettes à main ?

Parce que les crabes sont élevés en laboratoire, ils n’ont aucune expérience avec les prédateurs. Ainsi, avant de les mettre sur le récif, Spadaro et son équipe devront peut-être les conditionner à craindre des choses comme les poulpes, les vivaneaux et les mérous.

Une façon d’y parvenir consiste à utiliser des marionnettes inspirées des prédateurs. En plaçant ces marionnettes dans les réservoirs tout en poussant les crabes, ceux-ci apprennent à s’éloigner de la menace. Il y a plusieurs mois, Mote s’est associé à une école primaire locale et a demandé aux élèves de fabriquer des marionnettes à main, sur le modèle des prédateurs de crabe, à utiliser pour conditionner la peur. (Heureusement, les crabes n’ont pas une grande vision.)

Les coraux sont confrontés à un grand nombre de menaces, notamment le réchauffement des océans, que même les crabes les plus affamés ne peuvent résoudre. Pourtant, les crabes jouent un rôle important dans les efforts visant à raviver les récifs en difficulté. Au fil des décennies, les scientifiques ont découvert comment faire pousser et planter des coraux pour reconstituer les récifs, a déclaré Spadaro, mais « nous devons maintenant les aider à survivre ».