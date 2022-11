La «barrière à bulles» parmi les finalistes du prix du prince William

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Une barrière à bulles qui empêche les déchets plastiques d’atteindre l’océan est l’une des 15 initiatives nommées finalistes du prix Earthshot de l’année, un concours mondial visant à trouver de nouvelles façons de protéger la planète et de lutter contre le changement climatique. Le prince William, héritier du trône britannique, a dévoilé vendredi les finalistes. Les cinq gagnants, qui seront annoncés le mois prochain à Boston, recevront 1 million de livres (1,1 million de dollars) pour développer leurs idées et développer leurs projets.

Le prince et son organisation caritative, la Royal Foundation, ont lancé le prix en 2020 en s’inspirant du discours «Moonshot» du président américain John F. Kennedy en 1962 qui a mis les Américains au défi d’aller sur la lune d’ici la fin de la décennie.

William a décrit les finalistes comme des « visionnaires » qui offrent des raisons d’être optimistes quant à l’avenir de la planète.

“Ils consacrent leur temps, leur énergie et leur talent à des solutions audacieuses capables non seulement de résoudre les plus grands défis environnementaux de notre planète, mais aussi de créer des communautés plus saines, plus prospères et plus durables pour les générations à venir”, a-t-il déclaré dans un communiqué. .

Parmi les finalistes figurent The Great Bubble Barrier, une invention néerlandaise qui pompe l’air à travers des tubes perforés installés dans les lits des rivières et des canaux pour créer un rideau de bulles conçu pour pousser le plastique jusqu’à la surface et dans un système de collecte des déchets.

Cela élimine le plastique des voies navigables et l’empêche d’atteindre l’océan, “où il est presque impossible de le capturer et de l’enlever”, expliquent les promoteurs.

Une start-up du Kenya vise à fournir des poêles à combustion plus propres pour rendre la cuisine plus sûre et réduire la pollution de l’air intérieur. C’était l’idée de Charlot Magayi, qui a grandi dans l’un des plus grands bidonvilles de Nairobi et a vendu du charbon de bois comme combustible. Lorsque sa fille a été gravement brûlée par un poêle à charbon de bois en 2012, elle a développé un poêle qui utilise un combustible plus sûr composé d’une combinaison de charbon de bois, de bois et de canne à sucre.

Les poêles réduisent les coûts pour les utilisateurs, réduisent les émissions toxiques et diminuent le risque de brûlures, explique Magayi.