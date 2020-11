La barre tactile Apple MacBook pourrait bientôt bénéficier d’une mise à niveau importante, si ce brevet fournit des indices

Apple a déposé une demande de brevet auprès du US Patent And Trademark Office pour ce qui est un nouveau capteur de force et un écran coplanaire pour les appareils informatiques. En termes simples, il s’agit de mettre à niveau la Touch Bar de la gamme MacBook Pro avec une fonction Force Touch qui vous permettra d’exécuter différentes actions en fonction de la force et de la pression du toucher à ce moment-là. La technologie Force Touch a été introduite dans les trackpads MacBook en 2015, lorsque les boutons physiques ont été éliminés au profit de différentes pressions tactiles pour exécuter différents gestes. À l’heure actuelle, le MacBook Pro 13 et le MacBook Pro 16 proposent la Touch Bar qui se trouve au-dessus du clavier.

Dans la demande de brevet maintenant publiée, Apple indique que cela “concernera généralement les appareils électroniques, et en particulier les appareils électroniques ayant un écran avec un capteur de force positionné au moins partiellement autour de l’écran et coplanaire avec celui-ci. Le brevet décrit ensuite comment l’affichage secondaire dans les dispositifs informatiques est à la fois sensible au toucher et à la force et a en outre ses circuits de détection de force dans le plan de l’affichage. Le moment choisi pour ce brevet est assez intéressant. On s’attend à ce qu’avec les mises à niveau de la puce Apple de la série M marquant le passage à l’écart d’Intel, le MacBook Pro 16 de l’année prochaine et le MacBook Pro 14 supposé pourraient obtenir la nouvelle version de la barre tactile. Cela peut signifier que vous pouvez non seulement exécuter différentes commandes ou ouvrir des sous-menus en fonction de la pression que vous appliquez avec le geste tactile, ou activer un paramètre pour ne pas autoriser les touches accidentelles de la barre tactile en fonction d’un toucher plus léger.