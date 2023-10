La barre de son Samsung haut de gamme est désormais également un hub SmartThings

L’une des barres de son haut de gamme lancées par Samsung plus tôt dans l’année recevra une mise à jour logicielle lui permettant de servir de hub SmartThings, la première des autres barres de son et téléviseurs dotés d’une fonctionnalité de maison intelligente incluse dans l’appareil, a annoncé jeudi la société à son Samsung Developer. Conférence.

Le HW-Q900C, dévoilé pour la première fois au CES 2023, est en cours de mise à niveau pour être utilisé avec Samsung SmartThings Un hub partout programme, par Le bord. Cette révélation fait partie d’une annonce plus large selon laquelle d’autres téléviseurs et moniteurs intelligents, plus anciens et plus récents, seront mis à niveau pour servir de hubs pour contrôler les différents formats de maison intelligente Matter, Thread et Zigbee.

Dans plus d’actualités SmartThings, les utilisateurs peuvent utiliser des réseaux multi-hub pour exécuter plusieurs hubs dans leur maison en même temps. La redondance devrait permettre aux utilisateurs de remplacer plus facilement d’autres hubs, comme les barres de son et les téléviseurs, sans perturber le réseau.

Samsung a également remanié ses outils de développement, en introduisant un nouveau portail de développeurs et des API de maison intelligente pour permettre aux fabricants de produits d’intégrer plus facilement SmartThings dans leurs applications, selon The Verge. De plus, l’interface utilisateur Map View utilisée sur les téléviseurs compatibles SmartThings pour contrôler le réseau domestique arrive sur les smartphones.

La réutilisation d’appareils plus anciens et le lancement de nouveaux appareils en tant que hubs suivent la transition de Samsung des hubs dédiés vers des appareils polyvalents, comme cela a été montré avec la station SmartThings révélée au CES 2023. À mesure que de plus en plus d’appareils sont lancés compatibles avec Matter, le format IoT que Samsung a contribué à développer , un plus grand nombre d’appareils de la société seront intrinsèquement capables de se connecter et de réseauter avec des appareils domestiques intelligents.