La barre d’adresse de Chrome devient plus intelligente

Chrome a annoncé cette semaine 5 nouvelles fonctionnalités pour la barre d’adresse, dont quelques-unes devraient contribuer à améliorer votre expérience de navigation sur le Web.

Ci-dessous, vous pouvez consulter la liste complète, mais nous voulions également en souligner quelques-uns. Le premier est une saisie semi-automatique plus intelligente. Grâce à cela, la barre d’adresse de Chrome complétera désormais automatiquement les URL en fonction de tout mot que vous avez précédemment utilisé pour rechercher un site Web. Google utilise l’exemple du mot « vol » et Chrome vous dirige automatiquement vers Google Flights.

Une fonctionnalité qui me sera certainement bénéfique est la correction automatique des fautes de frappe. Si vous orthographiez mal une URL dans la barre d’adresse, le navigateur peut désormais le détecter et vous montrer des suggestions basées sur les sites Web précédemment visités. Cette fonctionnalité arrive non seulement sur les ordinateurs de bureau, mais également sur Android et iOS.

5 nouvelles fonctionnalités de la barre d’adresse

Une saisie semi-automatique plus intelligente

Corrections automatiques de fautes de frappe

Recherches dans les dossiers de favoris

Suggestions de sites populaires

Des résultats plus rapides et plus faciles à lire

Consultez l’article de blog complet de Google mettant en évidence les nouvelles fonctionnalités ci-dessous.

// Google