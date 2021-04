SHIRLEY Williams était un renégat trompeusement à la voix douce, aux manières douces et improbable.

Pourtant, en 1981, elle a failli détruire le Parti travailliste qu’elle avait aimé et servi toute sa vie politique.

L’une des véritables poids lourds politiques de son âge et une pionnière de l’ascension des femmes à de hautes fonctions, «Shirl the Girl», décédée hier à l’âge de 90 ans, était une femme très aimée avec une vie privée fascinante.

En tant que rebelle du «Gang of Four», elle a lancé la révolte sensationnelle contre le chef de gauche inéligible Michael Foot dans une tentative désespérée de «briser le moule de la politique britannique».

Avec les poids lourds de l’ancien cabinet Roy Jenkins, David Owen et Bill Rodgers, elle a lancé le Parti social-démocrate, recueillant des millions de voix de partisans travaillistes désenchantés.

À un moment donné, il semblait que le SDP éclipserait le Parti travailliste et lui volerait son rôle de parti potentiel du gouvernement.

Au lieu de cela, il s’est immobilisé et a finalement fusionné avec le Parti libéral, maintenant réduit à une demi-douzaine de députés. Mme Williams a pris sa retraite à la Chambre des lords en tant que baronne Williams de Crosby.

Mais l’impact de son Gang of Four était durable.

Leur révolte, considérée comme une trahison par leurs collègues députés travaillistes à l’époque, a forcé une lutte titanesque au sein du mouvement travailliste entre extrémistes militants et modérés dirigés par Neil Kinnock et John Smith.

Cela a ouvert la voie à Peter Mandelson, Gordon Brown et Tony Blair pour lancer le New Labour et remporter trois victoires électorales successives.

Leur position contre ce qui a été décrit comme la «gauche folle» pourrait offrir une leçon au Parti travailliste d’aujourd’hui criblé de factions et à son infortuné chef, Sir Keir Starmer.

Mais il y avait plus dans la formidable Shirley Williams que le SDP. Elle a eu un impact encore plus grand sur la vie britannique en tant que secrétaire à l’éducation, avec la destruction des lycées et la création du système complet.

Sa politique a été applaudie par la gauche comme une fin à une éducation prétendument «privilégiée» pour les enfants de la classe moyenne.

Mais la doctrine globale de «tous doivent avoir des prix» et le mépris pour les bourses d’élite ont été un désastre pour des millions d’enfants au milieu d’un effondrement de l’alphabétisation et des mathématiques. Pour citer l’homme à la hache de Downing Street, Alastair Campbell, beaucoup étaient «standard».

Avec de nombreuses autres personnalités travaillistes – dont Tony Blair et Diane Abbott – Shirley a veillé à ce que sa propre fille évite un sort similaire, en déménageant dans la zone de chalandise de l’école Godol-phin et Latymer, subventionnée par l’État, qui est devenue plus tard privée.

En tant que jeune, elle a participé à un test d’écran pour jouer Velvet Brown dans le film National Velvet de 1944, mais le rôle est allé à Elizabeth Taylor.

Pourtant, à son apogée, Shirley a fait une silhouette démodée, a laissé ses cheveux non lavés et était notoirement peu ponctuelle.

Mais la baronne Williams de Crosby a vécu une vie beaucoup plus colorée loin de la politique.

Son apparence terne plus tard dans la vie n’a donné aucun indice sur sa jeunesse plutôt racée en tant que «la femme de premier cycle la plus célèbre d’Oxford».

Blonde et aux yeux bleus, avec une voix sexy et rauque, il n’y avait aucune allusion à sa future image de «bag lady».

Érudit brillant, elle a navigué à Oxford et a été immédiatement choisie comme une étoile politique montante. Shirley – «Poppy» pour ses parents adorés – était déjà célèbre comme la fille de la célèbre historienne et féministe Vera Brittain.

Brittain a écrit le blockbuster Testament Of Youth, le best-seller sur une génération de jeunes hommes massacrés pendant la Première Guerre mondiale.

Contrairement à Margaret Thatcher, qui a fréquenté le même Somerville College, la glamour Shirley a attiré des hommes comme des papillons de nuit vers une flamme.

Elle a reçu une dizaine de propositions en mariage et est tombée éperdument amoureuse du futur patron du British Rail Peter Parker. Un autre petit ami était le miler de quatre minutes Roger Bannister.

En fin de compte, elle a choisi le don d’Oxford à la langue acide, Bernard Williams, dont elle a divorcé pour sa tendance à dénigrer les gens.

Brillante étudiante en politique, en philosophie et en économie, elle a été désignée comme la première femme Premier ministre de Grande-Bretagne, seulement pour être renversée au poste par Margaret Thatcher.

Des amis se rappellent qu’elle a passé ses journées en tant que présidente du parti travailliste de l’université et ses nuits à danser, flirter et parfois «se baigner maigre» avec des amis au bord de la mer.

Sa mère a supplié son tuteur de persuader Shirley de se coucher tôt. «Shirley est terriblement handicapée par sa popularité et à la merci de ses amis», a écrit Vera Britain.

«Il y en a environ 300. Chacun pense être le seul et persuade Shirley que c’est son devoir moral de ne passer qu’une seule journée par an avec lui ou elle!»

Son mari Bernard a observé: «Elle veut être aimée de tout le monde, même de ceux qu’elle n’aime pas.»

Le couple a fait campagne ensemble pour son premier siège parlementaire en tant que candidat travailliste. Elle a été adoptée par Harwich à 22 ans, faisant d’elle la plus jeune candidate de tous les temps.

Lors d’un rassemblement au Royal Albert Hall en 1959, des chahuteurs racistes ont commencé à semer le trouble.

«Shirley a frappé plusieurs fois un gros homme au ventre, pour voir Bernard se faire une fissure au nez et voler au-dessus d’une rangée de chaises», se souvient un participant.

Shirley, qui s’est opposée au mariage gay, a été élue députée travailliste de Hitchin en 1964 et a été presque immédiatement promue au rang ministériel.

Des personnalités éminentes de l’époque, les diffuseurs Robin Day et Robert Robinson, ont applaudi sa «beauté et son éclat».

Elle est apparue 58 fois dans l’émission de débat politique Question Time, animée par Day dans les années 1980.

Elle a été ministre de l’Éducation et de la Science et des Affaires intérieures et a été secrétaire fantôme de l’Intérieur.

Mais on se souviendra d’elle non seulement pour son brillant intellectuel, mais pour sa gentillesse et sa bonne nature durable – rare comme les dents de poule en politique.