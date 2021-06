La baronne qui a remis une fortune de 2 millions de livres sterling à un avocat véreux pourrait tout perdre après s’être déclarée en faillite

Une baronne qui a remis sa fortune de 2 millions de livres sterling à un avocat véreux a peut-être tout perdu après s’être déclarée en faillite.

Jacqueline Van Zuylen, qui n’a jamais travaillé, a fait confiance à Rodney Whiston-Dew, 70 ans, pour l’investir à sa place et en a fait son avocat financier.

Crédit : Champion News

Elle affirme qu’il lui a promis un revenu mensuel de la somme, mais a été emprisonnée cinq ans plus tard, en 2017, pour son rôle dans une escroquerie fiscale de 65 millions de livres sterling et les paiements ont été interrompus, a appris la Haute Cour.

La baronne, ancienne cavalière de dressage semi-professionnelle, dit depuis lors qu’elle a dû « mendier, voler et emprunter » pour s’en sortir et qu’elle est « très, très, stressée ».

Elle a déclaré qu’elle était « financièrement peu sophistiquée » et qu’elle poursuivait maintenant l’ex-avocat et GBT Global Ltd, une société offshore dont il était le directeur.

Il prétend qu’elle avait perdu de l’argent sur de mauvais investissements et qu’il avait mis le reste dans un fonds en fiducie à Nevis, dans les Caraïbes, pour le préserver.

Crédit : Champion News

Il affirme également qu’il avait essayé de lui faire réduire ses dépenses de 200 000 £ par an.

Whiston-Dew, qui est toujours en prison et n’a pas comparu devant le tribunal, a affirmé que les juges britanniques n’avaient pas le droit de se prononcer sur les fonds détenus à Nevis.

Le jugement pour l’affaire de Londres sera rendu à une date ultérieure.

Crédit : Champion News