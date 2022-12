La Barmy Army d’Angleterre offre à de jeunes fans pakistanais des billets pour un match test dans un doux geste

L’Angleterre est de retour au Pakistan pour une série de tests après 17 ans. Naturellement, l’enthousiasme pour la série est élevé parmi les fans pakistanais et anglais. Le groupe de supporters anglais “Barmy Army” s’est également rendu au Pakistan pour encourager son équipe depuis les tribunes. Alors que le concours de cricket se déroule au Pindi Cricket Stadium de Rawalpindi, c’est un geste doux des fans anglais qui reçoit beaucoup d’éloges en ligne. La Barmy Army a publié une jolie vidéo sur Twitter qui les montrait en train d’aider un jeune fan pakistanais à obtenir des billets pour un match pendant deux jours.

Dans la vidéo, on voit un homme, membre du groupe de fans, interagir avec le jeune garçon assis sur les gradins. Bientôt, l’homme lui donne des billets pour le lendemain du match. La seconde moitié de la vidéo le montre assistant au match de la deuxième journée. Vers la fin, on voit le garçon rayonnant de joie alors qu’il voit l’action en direct.

« Rencontrez Daim. Il nous a rejoint hier mais n’avait pas de billet pour aujourd’hui mais un de nos aimables membres l’a aidé à obtenir un billet pour aujourd’hui et demain. Deux nations, un sport », lit-on dans la légende publiée avec le clip.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Les utilisateurs des médias sociaux ont félicité la Barmy Army pour leur gentil geste. L’un des utilisateurs a écrit : « Un geste merveilleux et un jeune homme merveilleux. Vous faites tous honneur à ce grand sport ».

Un autre utilisateur a écrit: «L’armée de Barmy a fait tellement de choses, que ce soit pour aider beaucoup de gens comme avoir des fonctions caritatives pour des causes locales pendant une tournée ou aider ce jeune homme sur une base individuelle, ils ont fait un différence pour tant de gens. Les meilleurs fans du monde et fiers d’être membre ».

Un troisième utilisateur a écrit : « C’est incroyable ! La Barmy Army continue de gagner le respect des Pakistanais ! Certains des meilleurs fans de cricket du moment ».

La vidéo a recueilli plus de 1,6 lakh vues et plus.

