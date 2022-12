La barman Hooters Grace Burchett révèle comment elle s’est mise en forme pour le calendrier 2023

Quand il s’agit de Grace Burchett servant des looks grésillants, la troisième fois est le charme.

Le barman, qui travaillait au Fort Myers Beach Hooters en Floride avant que l’ouragan Ian ne détruise le restaurant, est Miss March dans le calendrier 2023 des Hooters. Burchett, qui travaille maintenant aux Naples Hooters, est déjà apparu deux fois dans le calendrier des maillots de bain recherché.

“C’était tellement surréaliste”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital en apprenant qu’elle figurait dans l’édition 2023. “Pendant un moment, j’ai pensé que je n’y arriverais pas. Mais c’est si spécial pour moi. Et cela signifie tellement pour moi parce qu’être un visage pour l’entreprise me permet de m’impliquer davantage dans des événements caritatifs et des collectes de fonds. C’est donner une plus grande plate-forme pour représenter l’entreprise et faire le bien, ce dont je suis très fier.”

La chaîne de restaurants américaine invite les clients à acheter un calendrier à l’appui de l’opération Calendar Drop. Hooters collectera et expédiera les calendriers au personnel en service actif déployé aux États-Unis et dans le monde.

Selon Hooters, plus de 100 000 calendriers ont été distribués aux troupes du monde entier depuis 2013. Depuis l’ouverture du site de Clearwater, en Floride, en 1983, la société a soutenu les anciens combattants, les militaires et les femmes militaires en collectant des milliers de dollars pour des organisations militaires à but non lucratif.

Il a également été noté que 1 $ de chaque calendrier vendu soutient le Fonds de recherche sur le cancer du sein Kelly Jo Dowd dans le cadre des efforts de collecte de fonds “Give a Hoot”. Dowd, une fille originale de Hooters, a succombé à un cancer du sein en 2007. Le calendrier a permis de récolter plus d’un million de dollars.

Et comment Burchett s’est-il mis en forme pour le calendrier tout en étant entouré de vues et d’odeurs d’ailes toute la journée ? Elle a dit que c’était étonnamment simple.

“Je suis une grande fille de StairMaster,” gloussa-t-elle. “Nous bougeons beaucoup au travail, mais le StairMaster est ma routine d’entraînement préférée depuis cinq ans. Je monte juste là-bas et je mets mes écouteurs. C’est insensé, mais cela vous donne un excellent entraînement. Je ne réalise pas à quel point vous vous êtes entraîné jusqu’à ce que vous ayez terminé. Si vous voulez changer votre routine, vous ne pouvez pas vous tromper. C’est aussi meilleur pour vos articulations. Et je trouve cela plus facile pour moi que de courir .”

Le diplômé de l’Université de Virginie-Occidentale s’est également occupé d’autres façons. Elle a participé à une collecte de fonds pour Valarie’s House à Fort Myers, en Floride. L’organisation à but non lucratif offre un soutien aux enfants et aux familles endeuillés par la perte d’un être cher.

“[Hooters] nous offre toujours des opportunités de redonner à la fois localement et internationalement », a-t-elle expliqué. « L’année dernière, nous avons organisé une tombola pour soutenir la Maison de Valarie. Et puis, lors de notre voyage aux Bahamas pour la séance photo de cette année, nous avons apporté des fournitures, comme des livres de coloriage, des fournitures scolaires et des produits d’hygiène féminine pour la Gateway Christian Academy à Bimini. C’était spécial parce que je veux redonner à la communauté autant que possible.”

“Nous avons aussi un collègue, un de nos cuisiniers”, a-t-elle poursuivi. “Il vivait juste derrière l’emplacement de Fort Myers Beach. Sa maison a été emportée. Il vivait avec son père à Naples. Il a également deux enfants… l’entreprise a tant fait pour s’assurer que cet homme et sa famille sont bien pris Nous prévoyons d’adopter la famille pour Noël, en veillant à ce qu’ils aient un arbre et qu’ils aient accès à un bon et grand dîner de Noël. Nous voulons également nous assurer que ses enfants reçoivent des cadeaux. À la lumière d’un événement aussi terrible en tant qu’ouragan Ian, il en ressort de bonnes choses. Je suis juste reconnaissant que nous puissions lui apporter, ainsi qu’à sa famille, un soutien. Perdre son emploi est une chose, mais perdre sa maison en est une autre. Et pourtant, il a été si résistant. “

Hooters a d’abord été ouvert par six hommes d’affaires sans expérience en restauration. Leur objectif était de lancer un établissement proposant des ailes chaudes, de la bière froide et une télévision grand écran. Plus de 420 restaurants se trouvent aujourd’hui dans 42 États et 29 pays. Les serveuses peuvent encore être vues dans le short orange de la marque de fabrique de l’entreprise.

La native de Virginie-Occidentale a déclaré qu’elle était consciente qu’il existe encore des idées fausses sur son travail. Burchett a partagé qu’elle espère changer ce récit.

“Je dirais qu’à l’occasion de notre 40e anniversaire en 2023, l’entreprise a travaillé si dur pour créer un environnement plus familial”, a-t-elle déclaré. “Il y aura toujours des gens qui sont critiques et qui n’ont peut-être pas vu cet environnement familial dans les endroits où ils sont allés. Mais je suis fier de l’endroit où je travaille, ce qui en fait une priorité. Il y aura toujours des gens qui vous donnent du fil à retordre… J’ai vraiment l’impression que nous avons un bon système de soutien.”

“Nous avons également d’excellentes relations avec nos habitués”, a-t-elle poursuivi. “Nous avons noué d’excellentes relations au fil des ans. Certaines de ces personnes sont devenues des amis pour la vie. Ce sont vraiment de bonnes personnes. Et étant en Floride, il fait beau toute l’année… Nous avons une bonne éthique de travail ici. Je sais qu’il y a stéréotypes sur les filles qui travaillent ici. Mais nous travaillons tous sur nos diplômes. Nous avons des filles en école d’infirmières, des filles en école de droit, des filles qui travaillent sept jours sur sept pour subvenir aux besoins de leur famille et des filles qui sont simplement économiser pour l’avenir. J’ai un diplôme en commerce et je veux gravir les échelons jusqu’à un rôle dans l’entreprise. D’après mon expérience, ces filles sont des travailleuses acharnées avec de grands rêves. Et elles changent ce lien négatif qui peut parfois être associé à Les sirènes.”

Plus récemment, Burchett a participé à une tournée de calendrier où 10 500 $ ont été remis au Children’s Advocacy Center du comté de Collier, en Floride, ainsi que des livres et des animaux en peluche.

“Je porte mon uniforme avec fierté et cela a toujours été mon expérience”, a-t-elle déclaré.