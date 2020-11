La barista du New Jersey Starbucks affirme qu’elle a été licenciée pour avoir refusé de porter un t-shirt Pride

Une barista Starbucks du New Jersey a affirmé avoir été licenciée pour avoir refusé de porter un t-shirt Pride en raison de ses croyances religieuses en tant que chrétienne.

Betsy Fresse, de Newark, qui a débuté au magasin Glen Ridge en 2019, a affirmé avoir été licenciée à tort pour avoir refusé de porter un t-shirt officiel Starbucks Pride.

Mme Fresse, qui a débuté dans l’entreprise en 2015, a été invitée à une réunion avec ses collègues et son directeur en juin de l’année dernière où elle a repéré la boîte de t-shirts Pride.

Dans le procès, qui a été déposé la semaine dernière par le tribunal de district américain du district du New Jersey, Mme Fresse aurait demandé à son manager si elle serait tenue d’en porter un, mais on lui a dit qu’elle ne le ferait pas.

Une barista du New Jersey Starbucks a affirmé qu’elle avait été licenciée pour avoir refusé de porter un t-shirt Pride (photo) en raison de ses croyances religieuses en tant que chrétienne.

La barista a affirmé avoir été contactée des semaines plus tard par la ligne d’assistance en matière d’éthique et de conformité de Starbucks concernant sa demande de ne pas porter de t-shirt Pride.

Elle a dit au représentant qu’elle ne voulait pas porter le t-shirt “ parce que ses croyances religieuses l’en empêchaient ”, dans le procès selon NBC.

Mme Fresse a été informée le 22 août 2019 qu’elle avait été licenciée parce que “ son comportement n’était pas conforme aux valeurs fondamentales de Starbucks ”.

Dans l’avis de séparation, Mme Fresse aurait dit à ses collègues qu’ils “ avaient besoin de Jésus ” quand on lui a remis le t-shirt.

Betsy Fresse, de Newark, qui a commencé dans le magasin Glen Ridge en 2019 (photo), a affirmé avoir été licenciée à tort pour avoir refusé de porter un t-shirt officiel Starbucks Pride

Cependant, Mme Fresse a affirmé dans son procès que “ tout le monde a besoin de Jésus ” et a déclaré qu’elle n’avait “ aucune inimitié ” envers ceux qui associent un style de vie LGBTQ.

Dans le procès, Mme Fresse estime que “ Dieu a créé l’homme et la femme, que le mariage est défini dans la Bible comme entre un homme et une femme seulement, et que toute activité sexuelle qui a lieu en dehors de ce contexte est contraire à sa compréhension de l’enseignement biblique. ».

Le procès, qui allègue une discrimination illégale, a reçu le feu vert en août après que Mme Fresse ait déposé une plainte auprès de la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi en février.

Mme Fresse demande une compensation pour les souffrances et douleurs émotionnelles, des dommages-intérêts punitifs et des arriérés avec intérêts.

Un porte-parole de Starbucks a déclaré à NBC que les allégations de Mme Fresse étaient “ sans fondement ”.

Le porte-parole a ajouté que Starbucks “ne fait pas de discrimination sur la base du sexe, de la race, de la religion ou de l’orientation sexuelle”.

MailOnline a contacté Starbucks pour obtenir des commentaires.