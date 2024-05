La barbarie du Hamas en couleur

(26 mai 2024 / JNS)

Les images projetées vendredi sur un panneau d’affichage numérique à Times Square à New York ne sont pas pour les âmes sensibles. Pourtant, le visionner est un incontournable pour quiconque ne croit pas, ou a oublié, les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre.

Le clip a été diffusé mercredi par le Forum des otages et des familles disparues. Elle a été filmée par un groupe de terroristes palestiniens armés d’armes mortelles et de caméras corporelles – ces dernières pour documenter leur attaque génocidaire.

Dans la vidéo, les hommes sont vus en train d’attacher et d’abuser sexuellement cinq observatrices des Forces de défense israéliennes à la base militaire de Nahal Oz, avant de les enlever à Gaza.

Les parents de Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniela Gilboa et Naama Levy, 19 ans, ont décidé d’autoriser la diffusion locale de l’émission d’horreur de trois minutes, éditée pour exclure les images des nombreux cadavres des compatriotes des filles. et à l’étranger.

« Vous les chiens, nous allons vous marcher dessus ! crie l’un des auteurs en arabe.

« Prenez-les en photo », conseille un autre.

«Voici les femmes qui peuvent tomber enceintes», annonce encore un autre barbare. « Ce sont les sionistes. »

Regardant les victimes ensanglantées et ligotées, vêtues d’un pyjama, un prédateur sordide dit en anglais : « Vous êtes si belle ».

Bien qu’il ne s’agisse que d’un simple aperçu de ce qui s’est passé lors de ce Black Sabbath – le massacre de 1 200 personnes innocentes profitant de la fête de Sim’hat Torah dans leurs maisons et au festival de musique Nova, ainsi que l’enlèvement de 250 hommes, femmes et enfants –, il est rapidement devenu viral. . Il a même fait la couverture du Poste de New York.

Deux vidéos d’interrogatoire que Tsahal a révélées jeudi, après avoir été obtenues et rapportées par l’armée britannique Courrier quotidien journal, a servi de compagnon idéal à ce qui précède. Elles montrent des terroristes père et fils – tous deux capturés en mars par les troupes israéliennes à Gaza – avouant le viol, le meurtre et l’enlèvement des habitants du kibboutz Nir Oz le 7 octobre.

Interrogés séparément, Jamal Hussein Ahmad Radi, 47 ans, et son fils Abdallah, 18 ans, ont raconté leurs actes sans aucun remords.

« Dans chaque maison où nous avons trouvé quelqu’un, nous l’avons tué ou kidnappé », a déclaré Jamal Radi à un officier de l’Agence de sécurité israélienne, décrivant ensuite une femme qu’il a agressée. « Elle criait, elle pleurait. J’ai fait ce que j’ai fait. Je l’ai violée. Je l’ai menacée avec mon arme pour qu’elle se déshabille. Je me souviens qu’elle portait un short en jean ; C’est à peu près ça. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. J’y suis resté 15 minutes puis je suis parti.

La version d’Abdallah Radi était légèrement différente, mais tout aussi effrayante.

« Mon père l’a violée, puis moi l’avons fait, puis mon cousin l’a fait, puis nous sommes partis. Mais mon père a tué la femme après que nous ayons fini de la violer. Avant cette femme, nous avions également violé une autre fille. J’ai tué deux personnes. J’ai violé deux personnes. Et je suis entré par effraction dans cinq maisons.

Nous, Israéliens, avons été confrontés à tous les aspects du viol littéral et figuré de l’État juif par le Hamas il y a près de huit mois. Chaque personne dans le pays est touchée, directement ou indirectement, par le massacre et les combats qui ont suivi à Gaza pour libérer les otages et détruire le groupe terroriste.

Il est donc un peu surprenant de voir des gens ailleurs être soudainement choqués par tel ou tel bref aperçu du mal auquel nous sommes confrontés. La diffusion des dernières vidéos en est un parfait exemple, qui relance le débat sur la question de savoir si nous aurions dû diffuser largement les nombreuses heures de preuves horribles dès le début.

Au début de la guerre, l’armée israélienne a produit une bobine de 47 minutes d’images brutes rassemblées le 7 octobre. Plutôt que de les diffuser partout, elles ont été diffusées auprès d’un public sélectionné de journalistes et de dignitaires.

La décision de ne pas le diffuser librement reposait sur un certain nombre de facteurs. La principale d’entre elles était la nécessité de respecter la vie privée et la dignité des victimes, dont les familles n’étaient pas disposées à ce que les parties du corps de leurs proches soient exposées à la vue du monde entier.

Il y avait aussi une hypothèse raisonnable selon laquelle des trolls pro-Hamas trafiqueraient et déformeraient le film. À cela s’ajoutait la crainte qu’il soit exploité comme tabac à priser par des malades sur Internet.

Cependant, pendant ce temps, la propagande antisémite – incluant la négation des actes du Hamas d’une part et leur justification d’autre part – était et continue de circuler sans relâche sur les réseaux sociaux. En conséquence, la presse hébraïque et les voix pro-israéliennes de la diaspora régurgitent l’affirmation séculaire selon laquelle l’État juif est terrible en termes de Hasbara.

Ce concept concocté qui s’applique uniquement à Israël se traduit par « diplomatie publique ». Comme si les Juifs et l’État juif avaient un problème de relations publiques, et non une volonté de la part de nos ennemis de nous délégitimer et de nous rayer de la carte.

La vérité est que même un Israélien impeccable Hasbara ne peut pas rivaliser avec les productions de Pallywood et les fausses nouvelles comparables, même si elles sont manifestement mensongères. La révélation de mensonges n’a pas non plus été bénéfique auprès des organismes internationaux hostiles.

Il est néanmoins important de fournir à nos défenseurs des outils pour contrer les assauts. En effet, les partisans d’Israël ne devraient pas être laissés seuls dans l’arène rhétorique sans un apport continu de matériel pour stimuler leurs efforts publics et leur moral personnel. Malheureusement, les récits graphiques des actions sadiques du Hamas s’appliquent ici.

Maintenant que les familles Albag, Ariev, Berger, Gilboa et Levy sont parvenues à cette même conclusion – dans leur cas, pour faire pression sur le gouvernement afin qu’il conclue un accord pour la libération de leurs filles – peut-être que d’autres suivront leur exemple. Mais ne nourrissons pas d’espoirs irréalistes. Les faits sont déjà connus, et les seuls films qui intéressent les détracteurs d’Israël sont ceux de Tsahal détruisant des bâtiments à Gaza.

