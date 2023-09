La banquise hivernale de l’Antarctique atteint un niveau « extrêmement » bas – un record fracassant établi en 1986 | Nouvelles du monde

La banquise hivernale a atteint un niveau « extrême » record en Antarctique, ce qui suscite des craintes quant à l’impact du changement climatique sur la région et à ses conséquences possibles sur le reste du monde.

Le Centre national américain de données sur la neige et la glace (NSIDC) a déclaré que ses chiffres préliminaires montrent le maximum hivernal le plus bas depuis le début des enregistrements par satellite en 1979 – et qu’il y avait un million de kilomètres carrés (386 102 m²) de glace de moins que le précédent record établi en 1986.

« Ce n’est pas seulement une année record, c’est une année record », a déclaré Walt Meier, scientifique principal du NSIDC.

C’est le dernier d’une série de records récemment battus en Antarctique.

Les chercheurs ont averti que de tels changements accéléreraient le réchauffement climatique en réduisant la quantité de lumière solaire réfléchie par la glace blanche vers l’espace.

Ce changement aura également des conséquences désastreuses pour de nombreux animaux de l’Antarctique, comme les manchots qui se reproduisent et élèvent leurs petits sur la glace.

Les saisons sont inversées dans l’hémisphère sud : la banquise de l’Antarctique culmine normalement en septembre à la fin de l’hiver avant de fondre jusqu’à son point le plus bas en février ou mars, alors que l’été du continent touche à sa fin.

La glace a culminé cette année le 10 septembre lorsqu’elle couvrait 16,96 millions de kilomètres carrés (6 548 292 milles carrés), a indiqué le NSIDC.

Le maximum moyen de glace de mer entre 1981 et 2010 était de 18,71 millions de kilomètres carrés (7 223 971 milles carrés), ont ajouté les experts.

L’étendue estivale de la glace de mer de l’Antarctique a également atteint un niveau record en février, dépassant la marque précédente établie en 2022.

L’évolution de ces dernières années vers des conditions record a amené les scientifiques à craindre que le changement climatique ne se manifeste enfin dans la glace de mer de l’Antarctique.

Plus tôt ce mois-ci, une étude parue dans la revue Communications Earth And Environment a révélé comment le réchauffement des températures des océans, principalement dû aux émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine, a contribué à la baisse des niveaux de glace de mer enregistrée depuis 2016.

Ariaan Purich, chercheur sur les glaces de mer à l’Université Monash en Australie, est co-auteur de l’étude. Il a déclaré : « Le message clé ici est que la protection de ces régions gelées du monde est vraiment importante pour un certain nombre de raisons.

« Nous devons vraiment réduire nos émissions de gaz à effet de serre. »