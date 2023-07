La banquise antarctique est à des niveaux record depuis des mois

Photo prise le 29 novembre 2018 montrant des pingouins sur la glace flottante vus du brise-glace de recherche chinois Xuelong, également connu sous le nom de Dragon des neiges, dans une zone de glace flottante de l’océan Austral. Le brise-glace fait partie de la 35e expédition de recherche chinoise en Antarctique. Agence de presse Xinhua | Agence de presse Xinhua | Getty Images

La banquise antarctique a atteint des niveaux record ces derniers mois. Ce n’est pas un bon signe pour la planète, qui a atteint des températures record au cours de la semaine dernière, mais ce n’est pas aussi grave que la fonte qui dure depuis des décennies dans l’Arctique. Le suivi de la glace de mer, qui est l’eau de mer gelée qui flotte à la surface de l’océan près des pôles, est l’une des façons dont les climatologues mesurent le réchauffement de la planète. « La glace de mer est sensible au réchauffement des températures – un petit changement entre les températures juste en dessous et juste au-dessus du point de congélation est la différence entre la glace et l’océan. C’est donc un indicateur précoce de changement dans l’environnement », a-t-il ajouté. Walt Meier, chercheur principal au National Snow and Ice Data Center de l’Université du Coloradoa déclaré à CNBC. Les deux pôles de la Terre se réchauffent eux-mêmes à un rythme plus rapide que toute autre partie de la planète, Howard Diamantle responsable du programme de sciences du climat au Laboratoire des ressources atmosphériques de la National Oceanic Atmospheric Administration des États-Unis, a déclaré à CNBC. « Les pôles se réchauffent à un rythme plus rapide que partout ailleurs sur la planète ; mais l’équateur est toujours la région la plus chaude de la planète, et alors qu’il continue à se réchauffer avec le reste de la planète, son le taux de changement est inférieur à celui des pôles », a déclaré Diamond à CNBC.

Ce que signifie la glace de mer record dans l’Antarctique

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur La ligne bleue sème la quantité de glace de mer dans l’Antarctique en 2023. Depuis environ avril, la quantité de glace de mer dans l’Antarctique est la plus basse que le précédent minimum enregistré, qui était en 2022. Centre national de données sur la neige et la glace (NSIDC) de l’Université du Colorado à Boulder (CU Boulder), qui fait partie du CU Boulder Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES)

Parce que le ralentissement de la banquise antarctique est nouveau, il est trop tôt pour savoir exactement pourquoi cela se produit, selon les scientifiques qui étudient les flux de glace de mer aux pôles. « En ce qui concerne la question » est-ce que ce changement climatique? « , la communauté scientifique n’est probablement pas encore prête à l’affirmer », a-t-il ajouté. Will Hobbs, océanographe physique et co-responsable du projet sur les glaces de mer pour le partenariat du programme antarctique australien, a déclaré à CNBC. C’est « la question à un million de dollars », a déclaré Hobbs, et y répondre « nous occupera encore quelques années ». Cela dit, ce n’est pas une bonne nouvelle. « Ce que nous pouvons dire avec certitude, c’est que ce type d’effondrement était prévu, mais pas avant quelques décennies, donc le meilleur scénario est que nous ayons un aperçu de l’avenir de l’Antarctique », a déclaré Hobbs à CNBC. « Le pire des cas est que la glace ne récupère pas et que l’avenir est venu quelques décennies plus tôt que nous l’espérions et que nous ne l’avions prévu. » Parce que la glace de mer flottante, elle ne provoque pas directement l’élévation du niveau de la mer, a déclaré Hobbs à CNBC. Pensez aux glaçons qui fondent dans un verre d’eau. Mais les niveaux de glace de mer ont un impact indirect sur l’élévation du niveau de la mer. « Les calottes glaciaires de l’Antarctique, qui pourraient provoquer une énorme élévation du niveau de la mer, sont empêchées de glisser dans l’océan par des plates-formes de glace flottantes, et celles-ci fondent », a déclaré Hobbs à CNBC. « La glace de mer protège ces plates-formes de glace contre la flexion et la fissuration par la houle de l’océan, et constitue également une » ombre « qui empêche l’eau devant ces plates-formes de se réchauffer par la lumière du soleil d’été. »

Pourquoi les niveaux de glace de mer dans l’Arctique sont plus accablants

L’Arctique est un océan recouverte d’une couche de glace de mer et entourée de terre. La quantité de glace de mer dans l’Arctique en juin était de le treizième plus bas jamais enregistréselon les données du National Snow and Ice Data Center. « Alors que l’Antarctique est plus extrême en ce moment, l’Arctique l’est depuis longtemps. Comme je l’ai dit, l’Antarctique avait une étendue record aussi récemment qu’en 2014, l’année de l’étendue record dans l’Arctique était en 1979, la toute première année du record », a déclaré Meier à CNBC.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur La ligne bleue représente la glace de mer dans l’Arctique en 2023. La ligne rouge montre la glace de mer en 2012, qui est le minimum enregistré. Centre national de données sur la neige et la glace (NSIDC) de l’Université du Colorado à Boulder (CU Boulder), qui fait partie du CU Boulder Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES)

Parce que les tendances de la glace de mer ont persisté plus longtemps et qu’il y a plus de données disponibles pour la région, elles sont également plus clairement attribuables au réchauffement climatique. « Absolument oui, nous savons depuis quelques années, au moins les 10 à 15 dernières années, que la perte de glace de mer dans l’Arctique est sans équivoque due au changement climatique forcé par l’homme », a déclaré Hobbs à CNBC. L’épaisseur de la glace de mer est un moyen de mesurer son âge, car la glace de mer s’épaissit à mesure qu’elle vieillit, car elle survit aux saisons de fonte estivale et se développe pendant les hivers, a déclaré Meier à CNBC. La glace de mer dans l’Arctique aurait tendance à avoir une épaisseur de 10 à 13 pieds, tandis que dans l’Antarctique, elle a été plus proche de 3 à 6,5 pieds d’épaisseur. Mais la majeure partie de la glace plus épaisse et plus ancienne a fondu dans l’Arctique et ce qui reste est plus proche de 6,5 pieds d’épaisseur. « Malgré la faible étendue record récente dans l’Antarctique, l’épaisseur n’a pas beaucoup changé. Ainsi, le changement sous la surface de la glace de mer arctique est beaucoup plus prononcé que le changement de la glace de mer antarctique », a déclaré Meier à CNBC.

Une vue aérienne de la glace de crêpe et de la fonte le 19 juillet 2022, capturée sur un avion Gulfstream V de la NASA lors d’une mission aéroportée avec des scientifiques de l’Université du Texas pour mesurer la fonte de la glace de mer arctique. De nouvelles observations d’ICESAT-2 montrent un amincissement remarquable de la glace de mer arctique en seulement trois ans. Au cours des deux dernières décennies, l’Arctique a perdu environ un tiers de son volume de glace de mer hivernale, en grande partie à cause d’une diminution de la glace de mer qui persiste sur plusieurs années, appelée glace pluriannuelle, selon une nouvelle étude. L’étude a également révélé que la glace de mer est probablement plus mince que les estimations précédentes. Kerem Yucel | AFP | Getty Images

Et puis il y a la glace terrestre