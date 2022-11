La Banque TD et le programme MonArgent de Postes Canada suspendus

TORONTO-

Le Groupe Banque TD dit avoir suspendu le programme de prêt MyMoney qu’il a récemment lancé avec Postes Canada après avoir détecté une activité suspecte sur son système.

La porte-parole Amy Thompson a déclaré que le traitement avait été affecté lorsque le système de sécurité de la banque avait remarqué “des signes avant-coureurs d’activités irrégulières” et que la banque avait décidé de suspendre le programme pour enquêter.

Elle dit qu’il est décevant que de “mauvais acteurs” aient tenté de profiter du programme de prêt, lancé officiellement le 12 octobre, qui vise à élargir l’accès aux prêts grâce au partenariat avec Postes Canada.

Thompson dit que la banque, qui est en charge de l’exécution du programme, espère rouvrir les applications dès qu’elle le jugera approprié.

Le programme, qui offre des prêts de 1 000 $ à 30 000 $ à des taux d’intérêt variables variant actuellement entre 10 et 20 % environ, est conçu pour combler un écart entre les prêteurs sur salaire et les banques traditionnelles.

Dans le cadre du programme, les travailleurs des postes expliquent aux clients comment faire une demande de prêt en ligne ou par téléphone, et leur fournissent des documents contenant plus d’informations, tandis que les employés de la TD aident les clients tout au long du processus de demande, de prise de décision et de financement.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 28 novembre 2022.