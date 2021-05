La banque suisse Julius Baer condamnée à une amende de 80 millions de dollars pour implication dans des paiements illégaux de la FIFA et de la CONMEBOL

La banque suisse Julius Baer a accepté de payer près de 80 millions de dollars d’amendes et de pénalités pour son rôle dans des paiements illégaux impliquant la FIFA et l’instance dirigeante sud-américaine CONMEBOL.

La banque paiera une amende de 43,32 millions de dollars plus 36 368 400 $ de dédommagement – ​​correspondant au total des paiements illégaux – pour un total de 79 688 400 $, selon un accord de plaidoyer lu jeudi par la juge de district américaine Pamela K. Chen.

L’argent est dû dans les 10 jours suivant le dépôt officiel de l’accord plus tard jeudi, a déclaré Chen.

Christoph Hiestand, l’avocat général du groupe basé à Zurich de Julius Baer, ​​a comparu lors d’une audience téléphonique tenue au tribunal fédéral de Brooklyn et a déclaré que le conseil d’administration et les directeurs généraux de la banque avaient approuvé une résolution visant à faire coopérer Julius Baer avec les procureurs américains.

La banque a conclu un accord de poursuite différée de 42 mois.

La banque a déclaré en novembre qu’elle mettait de côté 79,7 millions de dollars pour un paiement attendu dans l’affaire. Julius Baer a coopéré avec l’accusation depuis que les accusations dans l’affaire du football ont été dévoilées pour la première fois en 2015.

Jorge Arzuaga, un ancien banquier de Julius Baer, ​​a plaidé coupable devant Chen le 15 juin 2017, à un chef d’accusation de complot de blanchiment d’argent et a confisqué 1 046 000 $ au profit des gouvernements américain et suisse.

Julius Baer a également été sanctionné en février 2020 par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour avoir manqué à son obligation de lutter contre le blanchiment d’argent, y compris dans ses liens avec les responsables de la FIFA.

Julius Baer, ​​qui a été fondée en 1890, a admis avoir transporté, transmis et transféré des fonds de février 2013 à mai 2015 dont il savait qu’ils représentaient le produit d’une activité illégale et que les transactions visaient en tout ou en partie à dissimuler la propriété.

Julius Baer a renoncé au droit de s’opposer à la compétence de l’affaire devant le tribunal fédéral de Brooklyn et a également renoncé au droit de tenter de supprimer toute preuve. La banque a également accepté d’améliorer son programme de conformité d’entreprise.

L’amende aurait été de 45,6 millions de dollars mais a été réduite de 5 % dans le cadre de l’entente sur le plaidoyer. Plus de 40 responsables et agences de football et de marketing ont été condamnés, ont plaidé coupable ou ont été inculpés. Certains attendent leur condamnation ou n’ont pas encore été extradés vers les États-Unis.