La Banque Royale sommée de révéler qui se cache derrière 97 comptes offshore

La Banque Royale du Canada a reçu l’ordre de divulguer les véritables propriétaires de 97 sociétés offshore qui ont utilisé ses services, mais un critique se demande pourquoi il a fallu six ans à l’Agence du revenu du Canada pour acquérir une source d’informations qui pourraient aider à détecter les fraudes fiscales.

Les sociétés impliquées sont toutes enregistrées aux Bahamas, un paradis fiscal, et ont été révélées à l’origine dans le cadre d’un fuite de documents financiers appelée Bahamas Leaks .

Dans des observations à la Cour fédérale du Canada, l’ARC affirme que la plupart des entreprises ont utilisé des tactiques pour « obscurcir l’identité des personnes qui contrôlent réellement ces entités et en sont les véritables propriétaires », et elle veut vérifier si les véritables propriétaires sont des Canadiens qui cachent de l’argent dans les paradis fiscaux.

“L’ARC craint que l’une ou l’ensemble de ces 97 sociétés bahaméennes puisse être contrôlée et/ou détenue en propriété effective par des personnes résidant au Canada”, a déclaré l’agence dans un dossier judiciaire.

Particuliers et sociétés canadiens avoir 23 milliards de dollars en fonds déclarés et connus détenus ou investis par l’intermédiaire des Bahamas – plus que la France, l’Espagne et le Portugal réunis. UN Étude ARC 2018 a suggéré que les Canadiens ont entre 76 et 241 milliards de dollars supplémentaires en richesse cachée non déclarée, cachée dans toutes les juridictions offshore combinées, mais il n’a pas ventilé par pays.

En mai, un juge a accueilli la demande du gouvernement fédéral d’ordonner à la Banque Royale et à sa filiale RBC Dominion valeurs mobilières de fournir toute information qui aiderait l’ARC à identifier les propriétaires des 97 sociétés des Bahamas. La banque ne s’est pas opposée au gouvernement.

L’ARC indique dans ses documents judiciaires que toutes les sociétés avaient des comptes de placement à la Banque Royale ou à RBC Dominion à un moment donné, “ce qui suggère qu’elles pourraient être ou avoir été contrôlées par des personnes résidant ou situées au Canada”.

Il n’est pas intrinsèquement illégal pour les Canadiens d’avoir un compte ou une entreprise à l’étranger, mais tout actif supérieur à 100 000 $ et tout revenu doivent être déclarés aux fins de l’impôt.

ARC maman sur les autres banques

CBC/Radio-Canada signalé initialement en 2016 que les Bahamas Leaks ont révélé que trois banques canadiennes avaient fourni des services à près de 2 000 sociétés offshore aux Bahamas depuis 1990. Les banques étaient ce qu’on appelle des “agents enregistrés” – des intermédiaires agréés qui paient les frais annuels au registre des sociétés des Bahamas, gèrent la paperasse et, dans de nombreux cas, incorporent également les sociétés offshore.

Les fichiers divulgués ont montré que la Banque Royale a agi en tant qu’agent pour 847 sociétés des Bahamas répertoriées dans les données divulguées, des sociétés dont les noms vont d’Abbatis 1 Inc. à Yellow Jacket Holdings Ltd., tandis que la CIBC a enregistré ou administré 632 et la Banque Scotia en a géré 481.

La Banque Royale n’a pas répondu aux questions de CBC News sur les sociétés des Bahamas, mais a fourni une déclaration disant qu’en général, elle a “des normes élevées et un processus de diligence raisonnable étendu pour détecter et empêcher toute activité illégale se produisant par l’intermédiaire de RBC”.

Ni l’ARC ni RBC n’ont expliqué comment le nombre de sociétés offshore d’intérêt a été réduit à 97 par rapport au nombre de 847. Une partie de cette réduction est probablement due au fait que même en 2016, près de la moitié de ces entreprises étaient déjà inactives ou dissoutes. Il est possible que l’ARC ait également déterminé que bon nombre des entreprises n’avaient pas d’actionnaires canadiens ou d’autres liens avec le Canada qui pourraient entraîner des obligations fiscales.

Toby Sanger de Canadiens pour une fiscalité équitable affirme que les Bahamas sont une juridiction notoirement secrète où les gens acheminent souvent de l’argent afin de se cacher. (Radio-Canada)

Il n’y a aucune indication dans le rôle de la Cour fédérale que l’ARC a également poursuivi l’une ou l’autre des sociétés gérées par la CIBC ou la Banque Scotia. Il est possible que l’agence fiscale ait obtenu des informations directement et confidentiellement de ces deux banques en utilisant les pouvoirs en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu cela ne l’oblige pas à obtenir d’abord une ordonnance du tribunal, mais cela ne le dirait pas.

“L’ARC ne divulgue généralement pas d’informations liées à nos approches de conformité, car cela pourrait fournir une feuille de route en cas de non-conformité”, a déclaré l’agence dans un communiqué à CBC News. “En tant que tel, nous ne sommes pas en mesure de confirmer si l’ARC demandera l’autorisation de récupérer des données de tiers auprès de la CIBC et de la Banque Scotia.”

‘Très frustrant’

Toby Sanger, conseiller principal en politiques du groupe de défense des Canadiens pour une fiscalité équitable, a déclaré que le manque de transparence n’aide pas à donner l’impression que l’ARC “semble se concentrer davantage sur les cibles faciles, les petits individus”. plutôt que les cas plus importants et plus complexes d’évasion et d’évasion fiscales à l’étranger.

“Nous ne devrions pas simplement rédiger ces chèques de carte blanche permettant aux riches sociétés et aux particuliers disposant d’argent dans la juridiction où ils décident de le garer d’éviter les impôts”, a-t-il déclaré dans une interview.

L’ARC, qui proclamé à la suite d’autres fuites, telles que les Panama Papers et les Paradise Papers, qu’il a été sévir sur les manigances fiscales offshore, n’expliquerait pas non plus pourquoi il ne cherche que les registres de propriété des 97 sociétés offshore maintenant – six ans après que les Bahamas Leaks les aient révélées.

“C’est très frustrant et décevant qu’il ait fallu si longtemps à l’ARC pour réagir à ces fuites”, a déclaré Sanger. “La lenteur de l’action dans ce cas sur les Bahamas Leaks signifie qu’ils sont juste une sorte de loup qui pleure, et que c’est plus de l’aboiement que de la morsure.”

Les enregistrements des Bahamas Leaks ont été obtenus par Sueddeutsche Zeitung, le même journal allemand qui a divulgué les Panama Papers, qui a ensuite partagé les fichiers avec le Consortium international des journalistes d’investigation basé à Washington et son réseau de partenaires médiatiques mondiaux, y compris CBC/Radio-Canada. .

Les Panama Papers sont apparus quelques mois plus tôt en 2016, mais l’ARC n’a pas encore porté d’accusations criminelles contre quiconque nommé dans cette fuite. D’autres pays ont déjà porté des centaines d’accusations et obtenu des condamnations.

L’ARC a reçu près de 1 milliard de dollars en financement supplémentaire entre 2016 et cette année pour lutter contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal. Dans un e-mail à CBC, l’agence n’a pas pu indiquer une seule condamnation pénale obtenue au cours des 4 ans et demi qui concernait l’évasion fiscale à l’étranger.