La banque relève l’objectif du NII à 84 milliards de dollars

Jamie Dimon, président-directeur général de JPMorgan Chase & Co., lors d’une interview de Bloomberg Television à la JPMorgan Global High Yield and Leveraged Finance Conference à Miami, Floride, États-Unis, le lundi 6 mars 2023.

JPMorgan Chase a relevé un objectif de performance clé dans la foulée de son rachat de la Première République par le gouvernement au début du mois.

La banque générera environ 84 milliards de dollars de revenus nets d’intérêts cette année, a annoncé lundi la banque basée à New York. diapositives pour un investisseur permanent présentation.

actualités liées à l’investissement

C’est 3 milliards de dollars de plus que conseils donné en avril. À l’époque, JPMorgan a relevé ses perspectives de revenu net d’intérêts de 7 milliards de dollars, une décision qui a provoqué la plus forte augmentation des actions de JPMorgan en 20 ans.

La banque a ajouté que les « sources d’incertitude » autour des dépôts et de l’économie pourraient avoir un impact sur ses prévisions. Le revenu net d’intérêts est la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et les investissements et ce qu’elles paient aux déposants.

JPMorgan, la plus grande banque américaine en termes d’actifs, a émergé en tant que bénéficiaire du récent tumulte bancaire régional. C’était l’une des seules banques à voir les dépôts grimper au premier trimestre alors que les clients paniqués recherchaient la sécurité dans les grandes institutions; puis il a remporté une vente aux enchères le week-end pour First Republic, une décision qui devrait augmenter ses revenus et faire progresser sa poussée pour les clients fortunés.

La banque a également révélé lundi que les dépenses augmenteraient à 84,5 milliards de dollars, inchangées par rapport aux prévisions précédentes, à l’exclusion de 3,5 milliards de dollars de coûts pour intégrer la Première République.

Le PDG de longue date de JPMorgan, Jamie Dimon, devrait prendre la parole lors d’une séance de questions-réponses lors de la journée des investisseurs cet après-midi.

Il sera probablement interrogé sur les négociations sur le plafond de la dette américaine, ainsi que sur la planification de la succession après que le PDG rival James Gorman de Morgan Stanley a annoncé la semaine dernière son intention de se retirer d’ici un an.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.