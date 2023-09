La banque qui gère l’argent d’Infowars semble couper ses liens avec la société d’Alex Jones, selon un avocat

HARTFORD, Connecticut (AP) — Une banque a récemment fermé les comptes de le théoricien du complot Alex Jones société de médias, citant des transactions non autorisées – une décision qui a provoqué la panique au sein de l’entreprise lorsque ses soldes sont soudainement tombés de plus de 2 millions de dollars à zéro, selon un avocat de l’entreprise.

L’action menée la semaine dernière par Axos Bank a également révélé les inquiétudes et les doutes de la société Free Speech Systems quant à sa capacité à trouver une autre banque pour gérer son argent.

Jones, un provocateur conservateur dont le programme Infowars promeut de fausses théories sur les conspirations mondiales, les ovnis et le contrôle mental, est demander une protection contre la faillite comme lui et sa compagnie je dois 1,5 milliard de dollars aux proches des victimes de Tir à l’école primaire de Sandy Hook en 2012 dans le Connecticut.

La dette est le résultat du fait que les familles ont gagné des procès contre Jones pour avoir qualifié le massacre qui a tué 26 personnes de canular et contre ses partisans. menacé et harcelé les familles des victimes.

Un avocat de Free Speech Systems, Ray Battaglia, a déclaré mardi à un juge fédéral des faillites à Houston qu’Axos Bank avait fermé les comptes de l’entreprise le 21 août « sans préavis ni avertissement ».

Battaglia a déclaré que lui et un superviseur nommé par le tribunal des finances de Free Speech Systems étaient tous deux à l’étranger lorsqu’ils ont reçu des messages « frénétiques » concernant les soldes bancaires de l’entreprise tombant à zéro.

Les responsables de la banque, a-t-il dit, n’ont pas fourni beaucoup d’informations.

Selon Battaglia, Axos a affirmé avoir contacté Free Speech Systems en juillet au sujet d’une transaction et la société n’a pas répondu, ce que Battaglia a contesté. La banque a également indiqué qu’il y avait eu des transactions non autorisées, mais n’a pas donné de détails, a-t-il précisé. Il a déclaré que la banque avait informé la société de Jones qu’elle enverrait un chèque de banque correspondant au solde total.

« Nous sommes donc perplexes », a déclaré Battaglia au juge des faillites. « Nous n’avons pas de réponses pour le tribunal. Ils (la banque) ne nous en ont fourni aucun.

Battaglia a déclaré que la société de médias devra chercher une autre banque ou poursuivre Axos en justice « parce que nous ne savons tout simplement pas qui nous mettra en banque ». À la demande des avocats de Jones, Axos a accepté de rouvrir les comptes de la société pendant 30 jours, mais il semble que la relation ne sera pas prolongée au-delà de cette période, a-t-il déclaré.

Les porte-parole d’Axos n’ont pas répondu aux messages électroniques sollicitant des commentaires mercredi. Un e-mail envoyé à Infowars est également resté sans réponse, tout comme les messages précédents.

Jones et Free Speech Systems gagnent l’essentiel de leur argent en vendant des suppléments nutritionnels, du matériel de survie, des livres, des vêtements et d’autres marchandises, que Jones colporte dans son émission quotidienne sur le Web et à la radio.

Selon le dernier état financier de la société déposé auprès du tribunal des faillites, elle disposait de plus de 2,5 millions de dollars sur ses comptes Axos à la fin du mois d’août après avoir généré plus de 3 millions de dollars de revenus au cours du mois. La société a déboursé plus de 2 millions de dollars en dépenses et autres coûts, laissant un flux de trésorerie net de 1 million de dollars.

Le juge des faillites, Christopher Lopez, décidera du montant que Jones et Free Speech Systems devront payer aux créanciers, y compris aux familles Sandy Hook. Jones fait appel des décisions du tribunal, invoquant le droit à la liberté d’expression et les faux pas des juges.

En 2018, des sociétés de médias sociaux, dont Facebook, YouTube et Apple, ont banni Jones de leurs plateformes. Il n’est pas clair si les opinions de Jones ont quelque chose à voir avec les actions d’Axos Bank.