La banque qui a racheté Silicon Valley Bank poursuit HSBC pour braconnage de personnel

First Citizens BancShares Inc, qui a acquis la Silicon Valley Bank après son effondrement, a poursuivi lundi HSBC Holdings PLC, l’accusant d’avoir débauché illégalement plus de 40 employés de la banque en faillite.

Le procès intenté devant le tribunal fédéral de San Francisco indique que HSBC a violé la loi fédérale en embauchant les travailleurs afin d’avoir accès de manière inappropriée aux secrets commerciaux de la Silicon Valley Bank (SVB).

First Citizens dans la poursuite a déclaré qu’il réclamait plus d’un milliard de dollars américains (1,3 milliard de dollars canadiens) en dommages-intérêts.

HSBC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un client utilise un guichet automatique à l’extérieur d’une succursale bancaire HSBC à Istanbul, en Turquie, le 11 juin 2015. La banque a déclaré en avril qu’elle avait embauché des dizaines d’employés de la Silicon Valley Bank pour l’aider à établir une pratique dédiée axée sur le service aux entreprises dans les domaines de la technologie et de la santé. soin, ainsi que les investisseurs qui les soutiennent. (Kerem Uzel/Bloomberg)

La Federal Deposit Insurance Corporation des États-Unis a repris SVB le 10 mars après que les déposants se sont précipités pour retirer leur argent lors d’une ruée bancaire qui a également fait tomber Signature Bank et anéanti plus de la moitié de la valeur marchande de plusieurs autres prêteurs régionaux américains.

Plus tard en mars, First Citizens a acheté les actifs et les dépôts de SVB pour jusqu’à 500 millions de dollars en actions – une fraction de ce que valait la banque avant sa faillite.

HSBC a acquis séparément la branche britannique de SVB.

Le procès de lundi nomme comme défendeurs HSBC et six anciens employés de SVB, dont David Sabow, qui a récemment dirigé le segment bancaire de la technologie et des soins de santé de SVB. First Citizens affirme que ces employés ont orchestré le stratagème pour débaucher environ 40 autres employés de SVB et voler les affaires de la banque.

« HSBC et Sabow ont court-circuité le processus normalement coûteux et long pour faire des choses telles que mener des études de marché et développer des projections financières compétentes nécessaires au lancement d’une entreprise bancaire commerciale », a déclaré First Citizens dans le procès.

En avril, HSBC avait déclaré avoir embauché des dizaines d’employés de la Silicon Valley Bank pour aider la banque à établir une pratique dédiée axée sur le service aux entreprises de la technologie et des soins de santé, ainsi qu’aux investisseurs qui les soutiennent.