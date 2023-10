La banque pro-vie « fondée sur la foi » de Nick Vujicic ouvrira en ligne ce printemps prochain

L’évangéliste et conférencier motivateur Nick Vujicic a annoncé que la banque qu’il s’efforce de lancer pour soutenir les efforts pro-vie ouvrira bientôt ses portes après des années de planification.

ProLife Bank est une institution qui vise à honorer « Dieu d’abord, au service des gens et en choisissant toujours de soutenir la vie… TOUTE la vie », selon son site web.

Vujicic et Betsy Gray sont les cofondatrices de la banque et, selon l’équipe, la ProLife Bank ouvrira enfin ses portes au printemps 2024.

***Veuillez vous inscrire Bulletins du RCN et téléchargez le Application CBN Actualités pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières nouvelles d’un point de vue distinctement chrétien.***

L’institution financière à service complet aura son siège à Dallas, au Texas, et sera accessible aux personnes du monde entier. La vision est que la banque soit l’une des nombreuses banques « axées sur un objectif » et « fondées sur la foi ».

Comme Actualités CBN Selon des informations, Vujicic a commencé à explorer l’idée de créer une banque en 2018 après avoir été expulsé de sa propre banque pour avoir soutenu la cause pro-vie.

« J’ai été expulsé d’une banque sans avertissement. Ils ont gelé mes cartes de crédit et mes cartes de débit », a-t-il déclaré. « Ils m’ont donné une lettre pour me dire qu’ils avaient fait une évaluation de moi en tant que client et qu’ils ne voulaient rien avoir à faire avec moi. »

Le défenseur pro-vie a choisi d’entreprendre le projet avec Gray pour éduquer les autres en dénonçant les réseaux bancaires qui s’associent aux prestataires d’avortement.

« Nous voulons dire à tout le monde, oui, vous avez un choix », avait déclaré Vujicic à Epoch Times à l’époque. « Et non seulement ce sera une banque à but lucratif, mais nous sommes en fait connus comme une banque qui pardonne. Nous ne financerons pas l’avortement, mais nous financerons en fait 50 pour cent des bénéfices nets à des organisations à but non lucratif alignées sur les judéo-chrétiens. bibliquement aligné pour faire la volonté de Dieu selon nos systèmes de croyance. »

Vujicic a expliqué que le démarrage de la banque s’est accompagné de nombreux défis. Dans une newsletter mise à jour en juillet, le groupe a annoncé avoir des difficultés à lever des capitaux pour la banque.

« Il s’est avéré beaucoup plus difficile que nous le pensions de trouver des investisseurs intéressés par le secteur bancaire, en particulier dans le contexte bancaire actuel. Nous persévérons cependant et n’abandonnerons pas », lit la mise à jour. « Nous avons tous besoin de ProLifeBank maintenant plus que jamais ! Nous demandons et apprécions vos prières pour une percée et une couverture ; comme vous devez le savoir, la réaction est énorme. ProLifeBank est la banque de Dieu, et Son timing est parfait. »

Depuis, Gray et Vujicic ont trouvé un partenaire commercial qui les a aidés à se lancer au printemps prochain.

« Nous ouvrons une banque en ligne en tant que fintech grâce à l’opportunité de parrainage agréé de notre partenaire commercial », a-t-il expliqué. « C’est une excellente nouvelle pour vous et moi et pour tout le pays. »

Les partenaires commerciaux croient que Dieu construit « Sa banque, au moment opportun – le moment parfait ».

Ils ont clôturé la vidéo en remerciant leurs partisans pour leurs prières.

« Nous avons hâte de vous servir. Ainsi, en 2024, la Banque ProLife sera ouverte et prête à ce que vous puissiez tous gérer et continuer à gérer ce que Dieu vous a donné. Et dans cette décision, je pense que Dieu est absolument ravi et souriant comme Ses enfants disent : « Oui, mon Dieu, nous voulons honorer vos objectifs avec une banque ProLife », a conclu Vujicic.

Comme CBN News l’a rapporté précédemment, Vujicic souffre du syndrome de tétra-amélie, un trouble qui l’a amené à naître sans membres. Malgré des défis majeurs, il a créé son propre ministère, Life Without Limbs. En tant qu’évangéliste, il a touché des millions de personnes dans des dizaines de pays – un exploit qu’il attribue à Dieu.