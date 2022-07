La banque numérique soutenue par Goldman Starling annonce son premier bénéfice annuel

La banque numérique britannique Starling a annoncé jeudi son premier bénéfice annuel, les revenus de l’entreprise ayant presque doublé.

Le prêteur a réalisé un bénéfice avant impôts de 32,1 millions de livres sterling (38,3 millions de dollars) au cours de son exercice se terminant en mars 2022, après avoir perdu 31,5 millions de livres sterling un an plus tôt.

Les revenus de la start-up ont atteint 188 millions de livres sterling, en hausse de près de 93 % par rapport à 2021.

Il s’agit d’une rare démonstration de force dans le secteur des technologies financières à un moment où certaines entreprises du secteur sont confrontées à des valorisations réduites et accumulent de lourdes pertes.

Klarna, la société suédoise Buy Now, Pay Later, a récemment vu sa valorisation chuter de 85 %, tandis que sa rivale cotée en bourse Affirm a chuté de 69 % depuis le début de l’année.

“Ce que nous constatons, c’est qu’il y a une correction des actions fintech qui ne sont pas rentables”, a déclaré la PDG de Starling, Anne Boden, aux journalistes lors d’un appel jeudi.

“Si vous regardez les marchés cotés et certaines entités telles que buy now pay later et autres, nous voyons une énorme correction se produire là-bas.”

Certaines fintechs repoussent également leurs plans d’introduction en bourse, car les craintes d’une éventuelle récession au coin de la rue mettent les marchés sur les nerfs.

Dans le cas de Starling, la société ne publiera probablement pas ses actions avant 2023 ou 2024, a déclaré Boden.