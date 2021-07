La banque numérique Revolut valorisée à 33 milliards de dollars dans un nouveau tour de table

Jakub Porzycki | NurPhoto via Getty Images

LONDRES – La société fintech britannique Revolut a annoncé jeudi avoir levé 800 millions de dollars dans le cadre d’un nouveau cycle de financement mené par SoftBank et Tiger Global.

Revolut, qui propose des services bancaires et commerciaux via une application, est désormais évalué à 33 milliards de dollars à la suite de son dernier cycle, soit une multiplication par six par rapport aux 5,5 milliards de dollars que valait la société l’année dernière.

Le dernier tour de table fait de Revolut la deuxième plus grande licorne fintech – une start-up privée d’une valeur de plus d’un milliard de dollars – en Europe, derrière le géant du rachat maintenant-payer plus tard Klarna, selon les données de CB Insights.

Les liquidités fraîches proviennent du conglomérat japonais Vision Fund 2 du conglomérat japonais SoftBank et du fonds spéculatif américain Tiger Global, qui détiennent collectivement moins de 5% du capital de la société.

Revolut utilisera l’argent pour investir dans le marketing, le développement de produits et l’expansion internationale, a déclaré jeudi aux journalistes Mikko Salovaara, directeur financier de Revolut. La société se concentre fortement sur l’accélération de la croissance aux États-Unis et en Inde, a-t-il ajouté.