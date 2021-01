Thomas Trutschel | Photothèque via Getty Images

LONDRES – La banque en ligne allemande N26 envisage de faire une acquisition pour la première fois, après avoir collecté des tonnes de liquidités et réduit ses pertes malgré la pandémie de coronavirus.

La société de technologie financière de 3,5 milliards de dollars a déclaré que les pertes nettes de son activité principale en Europe s’établissaient à 110 millions d’euros (133 millions de dollars) en 2020, contre 165 millions d’euros l’année précédente.

N26 n’a pas révélé de chiffre d’affaires pour l’année dernière, mais a déclaré que ses revenus bruts avaient doublé pour atteindre près de 100 millions d’euros en 2019, contre 43,6 millions d’euros un an plus tôt. Ses pertes ont également plus que doublé cette année-là, passant de 73,2 millions d’euros en 2018.

Fondée en 2013 par des amis de longue date Maximilian Tayenthal et Valentin Stalf, N26 a attiré 7 millions d’utilisateurs dans le monde et est l’une des nombreuses banques challenger basées sur des applications qui ont gagné en popularité ces dernières années. Ses rivaux incluent Revolut en Europe et Chime aux États-Unis

La société a levé un total de 800 millions de dollars à ce jour, auprès d’investisseurs tels que le géant chinois de la technologie Tencent et les milliardaires Peter Thiel et Li Ka-shing. Elle a également commencé à envisager de déployer son trésor de guerre pour acheter un concurrent fintech.

« Nous avons commencé à regarder – et nous cherchons toujours – de manière opportuniste des cibles intéressantes », a déclaré Tayenthal, co-PDG de N26, dans une interview à CNBC. La société a toujours misé sur la croissance organique, a-t-il ajouté.

« Il peut s’agir d’acteurs forts dans certains domaines. Pensez au trading, pensez à KYC (connaissez votre client). Il pourrait y avoir d’autres fintechs, des acteurs challenger dans notre espace qui ont une bonne base de clients. »

Tayenthal a déclaré qu’il n’y avait pas de plans « super concrets » actuellement en place, mais qu’il a tenu des discussions et qu’il « examinait un bon nombre de joueurs ».

« J’ai eu des conversations et nous continuons à chercher des opportunités intéressantes », a-t-il déclaré.