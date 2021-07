La banque numérique britannique Starling réduit ses pertes alors que ses revenus montent en flèche à 600%

Monzo a accumulé un perte après impôts de 113,8 millions de livres sterling au cours des 12 mois précédant février 2020, contre 47,1 millions de livres sterling un an plus tôt. La fintech londonienne, qui a vu sa valeur de marché réduite de 40% à 1,25 milliard de livres sterling l’année dernière, a averti que les perturbations dues à Covid-19 avaient conduit à « un doute important » sur sa capacité à continuer « en tant qu’entreprise ».

Revolut a déclaré des pertes annuelles de 167,8 millions de livres sterling en 2020, supérieures aux 106,7 millions de livres sterling perdues en 2019. Cependant, Revolut a déclaré qu’elle était « fortement rentable » au premier trimestre 2021. La société a récemment levé des fonds à une valorisation de 33 milliards de dollars, faisant passer sa valeur marchande avant celle du géant bancaire britannique NatWest.

Boden a déclaré que, bien que les rivaux de Starling aient des millions de clients de plus que lui, les utilisateurs de Starling détiennent généralement beaucoup plus d’argent. Starling compte plus de 2 millions d’utilisateurs, tandis que Revolut et Monzo en ont respectivement 16 et 4 millions.

« Ils ont sept fois le nombre de clients que nous avons et seulement 60% des dépôts », a déclaré Boden. Selon Starling, les clients des services bancaires personnels détiennent un solde moyen de 2 000 £ auprès du prêteur.

Starling pousse fortement sur le marché bancaire des petites entreprises, contrôlant désormais une part de 6,3 % du secteur au Royaume-Uni et prévoyant d’atteindre une part de marché à deux chiffres au cours des 18 prochains mois. Au 30 juin, 3,9 milliards de livres sterling de dépôts de Starling provenaient d’entreprises, tandis que 2,8 milliards de livres sterling provenaient d’utilisateurs de détail.