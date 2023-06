La Banque nationale suisse opte pour une hausse des taux plus faible, mais dit que d’autres sont probables

La Banque nationale suisse a opté pour une hausse des taux plus faible lors de sa réunion trimestrielle de politique monétaire jeudi, mais a déclaré que de nouvelles hausses pourraient être nécessaires pour ramener l’inflation à l’objectif.

La BNS a annoncé une hausse de 25 points de base, portant son taux directeur à 1,75%, conformément aux attentes d’un sondage Reuters auprès d’économistes.

Il s’agit de la cinquième hausse consécutive depuis qu’elle a commencé à sortir les taux du territoire négatif en juin 2022, bien qu’elle ait précédemment promulgué des hausses de 50 ou 75 points de base.

L’inflation en Suisse a baissé à 2,2% en mai contre 2,6% en avril, ce qui la place bien en dessous de ses voisins de la zone euro, où l’inflation s’établit en moyenne à 6,1%.

Cependant, la BNS a déclaré dans un communiqué qu’elle « contrecarrait les pressions inflationnistes, qui ont de nouveau augmenté à moyen terme ». Il vise une inflation inférieure à 2 %.

« Il ne peut être exclu que des hausses supplémentaires du taux directeur de la BNS soient nécessaires pour assurer la stabilité des prix à moyen terme », a déclaré la banque centrale, ajoutant qu’elle prendrait des mesures sur le marché des changes si nécessaire et se concentrerait sur la vente de devises étrangères. monnaie pour assurer la stabilité monétaire.

Bien que la BNS ait cherché au début de l’année dernière à amortir la hausse du franc suisse alors qu’il s’appréciait dans un contexte de volatilité des marchés, il est cible maintenant ventes de devises étrangères pour augmenter sa valeur dans le but de faire baisser le coût des importations.

La BNS s’attend à ce que l’inflation tombe à 1,7 % au troisième trimestre avant de remonter à 2 % au quatrième et de grimper progressivement de quelques points de pourcentage en 2024 en raison d’effets de second tour et de certaines pressions inflationnistes intérieures telles que les prix des loyers.

« Cette révision à la hausse des prévisions est un signal particulièrement belliciste et suggère que la BNS va encore augmenter ses taux », ont déclaré les économistes de la banque néerlandaise ING dans une note.

« A une époque où d’autres banques centrales semblent avoir perdu confiance dans leurs modèles et regardent principalement le taux d’inflation réel, la BNS semble adopter une approche différente en se concentrant principalement sur les prévisions d’inflation », ont-ils déclaré.

« Après septembre, le taux de la BNS devrait rester à 2 %, une baisse des taux semblant peu probable d’ici 2026. »

La BNS a été sous le feu des projecteurs ces derniers mois pour son rôle dans la facilitation de la reprise d’urgence du Credit Suisse par UBS .