La Banque nationale suisse enregistre une perte record de 143 milliards de dollars

Le drapeau national suisse est suspendu au Palais fédéral, le bâtiment du Parlement suisse, à Berne, en Suisse, le jeudi 13 décembre 2018. La Banque nationale suisse a réduit ses prévisions d’inflation et n’a montré aucune intention de sortir de ses paramètres de crise, citant la force du franc et la montée des risques mondiaux. Photographe : Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images

Bloomberg | Bloomberg | Getty Images