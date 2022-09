La Banque mondiale promet 2 milliards de dollars pour le Pakistan ravagé par les inondations

Des pluies de mousson et des inondations sans précédent cette année – que de nombreux experts attribuent au changement climatique – ont également blessé quelque 13 000 personnes à travers le pays depuis la mi-juin. Les inondations ont déplacé des millions de personnes et détruit des récoltes, un demi-million de maisons et des milliers de kilomètres (miles) de routes.

ISLAMABAD – La Banque mondiale a déclaré qu’elle fournirait environ 2 milliards de dollars d’aide au Pakistan, ravagé par les inondations qui ont tué plus de 1 600 personnes cette année, la plus importante promesse d’aide à ce jour.

« Nous sommes profondément attristés par la perte de vies et de moyens de subsistance en raison des inondations dévastatrices et nous travaillons avec les gouvernements fédéral et provincial pour apporter une aide immédiate aux personnes les plus touchées », a-t-il déclaré.

Raiser a rencontré des ministres fédéraux et le ministre en chef de la province méridionale du Sindh, la région la plus touchée, où il a visité le district de Dadu durement touché.

Raiser a déclaré que la banque travaillait avec les autorités provinciales pour commencer le plus rapidement possible à réparer les infrastructures et les logements et « restaurer les moyens de subsistance, et pour aider à renforcer la résilience du Pakistan aux risques liés au climat ». Nous envisageons un financement d’environ 2 milliards de dollars à cet effet.