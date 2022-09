La Banque mondiale craint une récession mondiale en 2023

Plus d’une douzaine de pays se sont précipités pour augmenter les taux d’intérêt au cours des derniers mois, mais les experts de la Banque mondiale craignent maintenant que cela ne signifie une récession mondiale imminente. Alors que des hausses consécutives des taux d’intérêt ont aidé à contrôler l’inflation, un récent rapport de la Banque mondiale a montré qu’une telle série de hausses de taux pourrait plonger le monde dans une récession en 2023, en grande partie à cause du degré de synchronicité jamais vu au cours des cinq dernières décennies. Les taux d’intérêt plus élevés ont été un outil traditionnel pour maîtriser l’inflation – un acte d’équilibre qui rend l’emprunt plus cher, freine la demande des consommateurs et pèse sur l’expansion des entreprises. Cela permet de refroidir une économie en surchauffe en réduisant le pouvoir d’achat des ménages. Mais de tels efforts synchronisés de la plupart des banques centrales pourraient avoir un effet domino sur les économies en développement. Les experts de la Banque mondiale ont déclaré que les marchés émergents et les pays en développement pourraient connaître une série de crises financières, entraînant des dommages à long terme pour l’économie mondiale. Selon Ayhan Kose, vice-président par intérim de la Banque mondiale pour la croissance équitable, les finances et les institutions, le resserrement des politiques monétaires et budgétaires contribuera à réduire l’inflation. “Mais parce qu’ils sont très synchrones d’un pays à l’autre, ils pourraient s’aggraver mutuellement en resserrant les conditions financières et en accentuant le ralentissement de la croissance mondiale”, a-t-il déclaré dans le rapport. Les experts de la Banque mondiale préviennent que les banques centrales des pays avancés doivent rester conscientes que leur resserrement monétaire (lorsqu’elles maîtrisent l’inflation intérieure) peut avoir des retombées transfrontalières, en particulier dans les économies émergentes et en développement. Le rapport utilise les récessions mondiales passées (1975, 1982, 1991, 2009 et 2020) pour illustrer l’impact des réponses politiques des banques centrales sur les économies en développement. L’étude a montré que les politiques adoptées pendant les récessions mondiales de 1975 et 1982 sont particulièrement pertinentes à l’époque actuelle. Par exemple, la récession mondiale de 1982 a coïncidé avec le deuxième taux de croissance le plus bas des économies en développement au cours des cinq dernières décennies, le deuxième seulement après 2020. Cela a déclenché plus de 40 crises de la dette dans de nombreux pays en développement, suivies d’une décennie de perte de croissance dans ces économies. . Si les récessions mondiales précédentes sont un guide, les experts de la Banque mondiale disent qu’il y a deux grandes préoccupations. Premièrement, compte tenu des faibles perspectives de croissance actuelles, même un choc négatif modéré pourrait plonger l’économie mondiale dans une récession. Sur la base de cette découverte, chaque récession mondiale depuis 1970 a été précédée d’une année de croissance mondiale relativement faible. Cela a également entraîné une baisse de la confiance des consommateurs dans le passé. Les projections de croissance pour 2022 et 2023 ont également été révisées à la baisse pour la plupart des pays — 90 % pour les économies avancées et 80 % pour les économies émergentes et les pays en développement. Deuxièmement, le récent ralentissement de la croissance du PIB mondial reflète des baisses prononcées de la croissance dans plusieurs grandes économies telles que les États-Unis, où la croissance a ralenti à 0,9 % au deuxième trimestre consécutif de 2022. De plus, toutes les récessions mondiales précédentes ont coïncidé avec des ralentissements marqués dans Les États-Unis Le rapport a montré une forte probabilité d’un ralentissement mondial majeur, si les États-Unis, la plus grande économie du monde, tombe en récession. En juin de cette année. Le président américain Joe Biden a ignoré tout signe de chute du pays dans une récession. Mais le rapport indique que l’augmentation du coût d’emprunt et un ralentissement brutal aux États-Unis et dans d’autres grandes économies pourraient « déclencher une crise financière aiguë » dans les économies émergentes et les pays en développement. Les experts de la Banque mondiale estiment qu’une coordination mondiale avec une communication claire des banques centrales sur leurs politiques peut contribuer à assurer la croissance mondiale. Même si l’inflation ralentit dans certains pays, dont le Canada, la perturbation de l’approvisionnement demeure une grande préoccupation. L’approvisionnement alimentaire continue d’être perturbé par de multiples facteurs, allant des conditions météorologiques extrêmes et de la hausse des coûts des intrants à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le rapport de la Banque mondiale a montré que tant que ces perturbations de l’approvisionnement et les pressions sur le marché du travail ne s’atténueront pas, les hausses de taux d’intérêt pourraient laisser l’inflation de base mondiale à 5 %, soit le double de la moyenne quinquennale avant la pandémie. Selon le rapport, des mesures énergiques étaient nécessaires pour atténuer les contraintes du marché du travail, stimuler l’offre de produits de base et atténuer les goulots d’étranglement de l’offre mondiale, et cela peut être fait grâce à une coordination mondiale. « Pour parvenir à de faibles taux d’inflation, à une stabilité monétaire et à une croissance plus rapide, les décideurs politiques pourraient déplacer leur attention de la réduction de la consommation vers l’augmentation de la production. Les politiques devraient chercher à générer des investissements supplémentaires et à améliorer la productivité et l’allocation du capital, qui sont essentielles pour la croissance et la réduction de la pauvreté », a déclaré David Malpass, président de la Banque mondiale, dans le rapport.

